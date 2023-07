Na tohoto věčně usměvavého Japonce, který to mezi absolutní tenisovou špičkou dotáhl až do finále amerického grandslamu či k bronzové olympijské medaili, si jistě vzpomíná každý nadšenec královského sportu. Kei Nišikori. Slavné jméno, jež ovšem po nějakém čase upadlo v zapomnění. Vážná zranění, myšlenky na konec kariéry či totální bezmoc. I takové byly dlouhé měsíce sympatického bojovníka na pracovní neschopence.

Japonský tenista Kei Nišikori se po necelých dvou letech vrátil zpět na okruh ATP. | Foto: Profimedia

Naposledy se fanouškům elitního tenisu ukázal v říjnu roku 2021. Poté si ovšem tehdejší japonská jednička Kei Nišikori musel dát od náročného programu nucenou pauzu. Ze hry jej vyřadilo zranění kyčelního kloubu, které jej nakonec dostalo až na operační sál. A následovala dlouhá, skutečně dlouhá pauza. Ještě delší, než se původně mohlo vůbec zdát.

Za plivanec vyfasoval obří flastr. Bravo, ATP, odvětil ironicky český tenista

Kvůli lékařskému zákroku přišel bronzový medailista z olympiády v brazilském Riu o kompletní tenisovou sezonu 2022, kterou namísto toho strávil po nejrůznějších rehabilitacích a zdravotních prohlídkách. „Byl jsem však ve skvělých rukou, takže léčba probíhala velice hladce. Plánoval jsem se proto vrátit hned na začátku roku 2023,“ vzpomínal v nedávném rozhovoru pro ATP Tour bývalý čtvrtý hráč světa.

Na svůj velký comeback se Nišikori připravoval „doma“ ve vyhlášeném tenisovém středisku v Bradentonu na Floridě, kde má rovněž napsané své oficiální bydliště. Jenže při jednom ze závěrečných tréninků si nešťastně poranil kotník a rázem bylo po veškeré srandě. Z menšího výronu se totiž postupně vyklubalo další vážné zranění.

Skutečně uvažoval o definitivním konci kariéry

„Po osmi nebo devíti měsících rehabilitace jsem byl téměř připraven vrátit se, když jsem si v tom vymkl kotník. Ukázalo se, že je to komplikované a mnohem horší, než co jsem poprvé viděl. To všechno mě vrátilo o další čtyři až pět měsíců zpátky,“ prozradil Nišikori, jenž si před devíti lety zahrál finále na US Open.

„Jednoznačně nejtěžší období v životě. Jednou nebo dvakrát jsem skutečně uvažoval o konci kariéry. Bylo to psychicky šokující být tak blízko a najednou zase o všechno přijít. Moje psychika byla na dně. Nebyl jsem si vůbec jistý, jestli se z toho dokážu vrátit,“ přiznal držitel dvanácti triumfů na okruhu ATP.

Deprese a myšlenky na sebevraždu? Psychické problémy se nevyhýbají ani tenistům

Neoblomný Japonec se však rozhodl bojovat až do úplné konce. Pod křídly amerických doktorů zvládl i další náročnou rekonvalescenci a v polovině června se definitivně odhodlal k návratu na dvorce. Tehdy jakožto 439. hráč žebříčku zavítal na challenger v Portoriku, který také bez větších potíží ovládl. Další zápasové zkušenosti pak čerpal na turnajích ve Spojených státech.

„Čekal jsem, že odehraju jeden, možná dva zápasy, ale s každým dalším utkáním jsem hrál lépe a začal jsem cítit své ztracené sebevědomí,“ řekl nadšeně třiatřicetiletý japonský tenista. „Zase mě ovládl ten pocit, že jsem zpátky v zápasech. Byl jsem prostě nadšený, že můžu hrát,“ dodal.

Japonský tenista a někdejší čtvrtý hráč světa Kei NišikoriZdroj: Profimedia

I proto se Nišikori nakonec rozhodl, že využije tzv. chráněného žebříčku, díky kterému se po necelých dvou letech opět dostal do hlavní soutěže turnaje pod záštitou ATP. A kdo by to byl řekl, že právě v americké Atlantě se nyní rozepíše další úžasná kapitola jeho výjimečného příběhu.

Jednoznačný papírový outsider Nišikori totiž zaskočil hned v úvodním kole turnaje australského tenistu Jordana Thompsona, hráče z elitní sedmdesátky světového žebříčku, kterého přetlačil po obrovské bitvě dvakrát 7:6. A poprvé od října 2021 si tak mohl naplno vychutnat sladký pocit vítězství mezi elitou.

„Bylo to velice emotivní po tom všem, čím jsem si po cestě k návratu prošel,“ řekl dojatý Japonec v pozápasovém rozhovoru. „Jsem tak šťastný, že jsem zpátky a hraji. Mám naprosto nulový tlak a můžu hrát volně. Na kurtu už se jenom bavím,“ dodal s úsměvem.

A je téměř jasné, že tento sympatický stoupenec bude již brzy opět rozdávat radost i na těch nejslavnějších dvorcích. O motivaci má tedy rozhodně postaráno. „Doufám, že ještě dostanu šanci si zahrát proti skvělým mladým hráčům, jako jsou Alcaraz, Rune či Sinner,“ přiznal.