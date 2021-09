"Je to absolutní sen. Vždycky jsem snila o grandslamovém titulu, mluvila o tom, že ho vyhraju a věřila si, ale teď nemůžu uvěřit, že jsem to dokázala," řekla Raducanuová.

Díky triumfu se Raducanuová posune ze 150. místa na 23. příčku světového žebříčku. Na konto si připíše 2,5 milionu dolarů, přes 53 milionů korun, což je skoro desetkrát víc než dosud vydělala za celou kariéru. "Život je krásný a tenhle moment si chci vychutnat," řekla tenistka, které přes sociální sítě blahopřála i královna Alžběta II.

Raducanuová odehrála tři zápasy v kvalifikaci a sedm v hlavní soutěži a neztratila ani jeden set. Ve finále s Fernandezovou hrála důrazněji a šla do vedení 2:0. Vzápětí sice přišla o podání, ale při servisu soupeřky měla spoustu brejkbolů a další využila na 6:4.

V úvodu druhé sady levou rukou hrající Fernandezová prorazila podaní Britky na 2:1, ale obrat se nekonal. Rychle hrající Raducanuová otočila na 5:2.

Dva mečboly při podání Kanaďanky nevyužila a následně šla podávat. Prohrávala ale 30:40 a při dobíhání míče si odřela levé koleno, krvácení si nechala ošetřit, což se Fernandezové nelíbilo a diskutovala se supervizorkou turnaje. Po pauze Raducanuová brejkbol odvrátila, se štěstím i druhý a třetí mečbol proměnila svým druhým esem v utkání.

"Byl to náročný zápas a myslím, že měl nesmírně vysokou úroveň. Leylah hraje skvěle, je bojovnice, ale já zahrála výborně v důležitých okamžicích," řekla Raducanuová a k turnaji dodala: "Neztratila jsem ani set, ale v každém z deseti zápasů jsem si prošla složitější chvilkou, ale vždycky našla cestu ven a z toho mám velkou radost."

Druhá britská vítězka US Open

Dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu je druhou britskou vítězkou US Open. Před 53 lety uspěla Virginia Wadeová. Raducanuová vyhrála grandslam při teprve druhém startu na turnaji velké čtyřky. "Tahle trofej pro mě znamená všechno," řekla.

"Bohužel jsem udělala příliš chyb v rozhodujících míčích a ona toho využila. Doufám, že se do finále vrátím a příště odejdu se správnou trofejí," řekla Fernandezová.

Utkání se hrálo 11. září, dvacet let po teroristických útocích v USA, a Kanaďanka při ceremoniálu na stadionu Arthura Ashe a 23.703 divákům v hledišti řekla: "Doufám, že budu silná a nezlomná jako New York posledních dvacet let. Díky za podporu a za rok se vrátím."