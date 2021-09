„Je to absolutní sen. Vždycky jsem snila o grandslamovém titulu, mluvila o tom, že ho vyhraju a věřila si, ale teď nemůžu uvěřit, že jsem to dokázala,“ rozplývala se Raducanuová bezprostředně po vítězství.

Na neuvěřitelnou cestu turnajem reagovala řada světových osobností, ještě aby také ne.

„Nemám slov k tvému skvělému výkonu. Spolu s finalistkou Leylah Fernandezovou jste velkou inspirací pro další tenisové generace,“ napsala královna Alžběta II. na sociální sítě.

„Nová hvězda byla zrozena. Emma Raducanuová přepisuje historii a to je teprve na začátku své kariéry,“ pochválila Britku legendární Martina Navrátilová.

A star is born- Emma Raducanu makes history - never has a qualifier won a major- men or women- and she is just getting started. And will never have to qualify again:)

Leylah Fernandez will be back -both are champions but Emma has the trophy- well done!!!#USOpen