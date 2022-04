„Věřím, že bude na Britky platit právě antuková hra. Jsou na antuku nejméně zvyklé, bude to naše výhoda,“ spřádal plány český kapitán Petr Pála.

Raducanuová se na zápas intenzivně připravovala. Na začátku měsíce dřela v tenisovém centru Piatti v Itálii. Na antuce strávila tréninkem mnoho hodin a neznalost povrchu se na ní nepříjemně podepsala.

we prepped as best we could , let’s go for it. ??@the_LTA pic.twitter.com/hVg6FWTZIt