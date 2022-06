Nadal proměnil ve vyrovnaném nočním duelu svůj čtvrtý mečbol v 1:15 ráno. Na tiskové konferenci po zápase se s Djokovičem shodli, že nově zavedené Night Sessions začínají v Paříži příliš pozdě (před 21:00). „Bezpochyby je to moc pozdě,“ prohlásil Španěl, i když sám nyní bude mít do pátku čas na odpočinek. „Ale když má člověk volno jen jeden den nebo to má jako Zverev v Madridu, kde musel hned druhý den hrát finále, pak je to velký problém,“ řekl Nadal. „Rozhoduje televize. Takový je svět, ve kterém žijeme. Dávají peníze, tak rozhodují,“ konstatoval Djokovič.

Pátý hráč světa Nadal, který v minulých týdnech laboroval s chronickým zraněním nohy, oplatil svému srbskému rivalovi porážku z loňského semifinále. Celkem si na svém oblíbeném antukovém turnaji připsal 110. vítězství, prohrál zde dosud jen třikrát. S Djokovičem má nyní bilanci 29 výher a 30 porážek.

Vítěz letošního Australian Open může zaútočit na 22. grandslamový triumf, kterým by znovu posunul historické maximum. Dvacet triumfů mají Djokovič a Švýcar Roger Federer.

„Je to pro mě hrozně emotivní. Děkuji moc publiku za podporu. Na tomhle kurtu, který pro mě tolik znamená, jsem zažil další mimořádný zápas,“ řekl Nadal v rozhovoru na kurtu. „Ale bylo to teprve čtvrtfinále. Mám šanci vrátit se sem za dva dny a zahrát si další semifinále Roland Garros, to pro mě hodně znamená,“ dodal rodák z Mallorky.

„Novak je jedním z nejlepších hráčů tenisové historie a vždy, když s ním hraju, je to obrovská výzva. Dnes to byla další bitva. Abyste ho porazili, musíte hrát všechny balony na sto procent. Byla to kouzelná noc a jsem rád, jak to dopadlo,“ doplnil Nadal.

„Dneska jsem prohrál s lepším hráčem," konstatoval Djokovič, jenž před duelem s Nadalem vyhrál 22 setů v řadě. "Dal jsem do toho všechno. Vím, že bych mohl hrát lépe. Ale jsem hrdý, jak jsem bojoval až do posledního míčku. Měl jsem šance. Nevyužil jsem je. To je celé,“ zhodnotil duel.

Nejzajímavější momenty bitvy mezi Nadalem a Djokovičem na letošním Roland Garros:

Zdroj: Youtube

Atraktivní přetahovaná

Djokovič s Nadalem se utkali na grandslamu poosmnácté, více soubojů žádní jiní soupeři v Open éře nesvedli. Lepší vstup do zápasu měl Španěl, který hned v úvodu prolomil soupeřův servis, stejný počin zopakoval také o pár desítek minut později a první set vyhrál jasně 6:2.

Nadalovi patřil i vstup do druhé sady. Po dvou rychlých brejcích se ujal vedení 3:0. Poté však jeho výborné podání přestalo fungovat a Djokovič ožil. Srb v takřka hodinu a půl dlouhé druhé sadě sebral Španělovi třikrát podání a po triumfu 6:4 se vrátil do hry.

Oboustranně atraktivní přetahovaná dvou gigantů pokračovala. Nadal po dvou brejcích vyhrál třetí sadu 6:2. Djokovič zase i přes frustraci, kdy udeřil zlostně raketou do sítě, utekl v úvodu čtvrtého setu do vedení 3:0.

Dvojnásobný vítěz Roland Garros měl později za stavu 5:3 při svém podání dva setboly, aby si vynutil rozhodující sadu. Ty však nevyužil, utkání dospělo do zkrácené hry a v ní si Nadal vypracoval pět mečbolů. Přestože bojovný Djokovič ještě tři z nich odvrátil, Nadal si už vítězství utéct nenechal a po čtyřech hodinách a 12 minutách duel uzavřel. V semifinále Roland Garros je po patnácté.

„Byl lepší v důležitých momentech,“ uznal Djokovič.„V důležitých chvílích, zvlášť na začátku všech setů s výjimkou čtvrtého, byl schopný dostat svou hru na úplně jinou úroveň. Já měl šance, jeden dva údery,“ zalitoval nevyužité možnosti dostat zápas do pátého setu. „Ukázal, proč je tak skvělý šampion. Ustál to psychicky a zakončil zápas tak, jak zakončil. Bezpochyby si to zasloužil,“ dodal.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionu eur):



Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (5-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).