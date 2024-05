Čtrnáctkrát zvedl nad hlavu ikonický Pohár mušketýrů, další trofej z Roland Garros už ale do své grandslamové sbírky nejspíš nepřidá. Antukový král Rafael Nadal padl na tenisovém French Open v prvním kole s Alexanderem Zverevem a na kurtu se pak emotivně loučil. Pravděpodobně šlo o jeho poslední vystoupení na neoblíbenějším turnaji. Do milované Paříže se ale španělská legenda mohla ještě jednou - a naposledy - vrátit letos v létě během olympiády.

Rafael Nadal vypadl na French Open už v prvním kole | Foto: ČTK/AP Photo/Thibault Camus

Přede dvěma lety Nadal slavil na Roland Garros čtrnáctý titul. Po vleklých zdravotních problémech, které ho pronásledují poslední dvě sezony, se letos vrátil na French Open, ale vypadl hned v prvním kole. Němci Zverevovi podlehl po tříhodinové bitvě 3:6, 6:7, 3:6. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion padl na pařížské antuce teprve počtvrté a vůbec poprvé tak brzo. Jinak tu 112 zápasů vyhrál.

Rafael Nadal a jeho poslední zápas na French Open:

Zdroj: Youtube

Nadal, který příští týden oslaví 38. narozeniny, naznačil, že šlo o jeho poslední zápas na French Open v kariéře. „Nevím, jestli je to naposledy, co jsem tady před vámi, ale jestli ano, tak jsem si to užil,“ vzkázal dojatý Nadal na kurtu zaplněnému hledišti, kde vedle dojatých fanoušků nechyběla ani řada tenistů včetně světové jedničky Srba Novaka Djokoviče či krajana Carlose Alcaraze. „Pocity, které mám, se dají těžko popsat slovy. Pro mě je výjimečné cítit lásku lidí tak, jak jsem ji cítil já, na místě, které miluji nejvíc.“

Lehečka ve stínu legendy. Výhra nad králem antuky? Nadal mával, došlo na slzy

Po triumfu na Roland Garros v roce 2022 přišlo zranění kyčle, loňský ročník Nadal vynechal. Zdravotní martyrium levoruký Španěl překonal a vrátil se na kurt, jenže jeho zhuntované tělo už není nefunguje stoprocentní. „Prošel jsem velmi těžkými dvěma roky, co se týče zranění. Moje tělo bylo dva roky džunglí,“ přiznal fenomenální tenista.

Nadal je příliš soutěživý

Šestinásobný grandslamový vítěz Boris Becker nevěří, že se Nadal objeví na French Open i za rok. „Já si ale nemyslím si, že si tady v roce 2025 zahraje znovu. Samozřejmě je plný emocí a asi měl bezesnou noc, protože nevěděl, jestli to nebylo naposledy,“ řekl expert Eurosportu.

Jedno je (téměř) jisté. Nadal plánuje vrátit se na kurt Philippa Chatriera během olympiády v Paříži, aby se pokusil urvat druhou zlatou medaili ve dvouhře. „Mám ještě před sebou nějaké cíle. Doufám, že se vrátím na tento kurt při olympiádě. To mě motivuje. Bude to další šance a opravdu doufám, že budu dobře připraven,“ oznámil rodák z Mallorky.

„Olympiáda je pro něj obrovská šance přijet sem a zahrát si tady,“ řekl Mats Wilander, který v osmdesátých letech slavil v Paříži tři tituly. „Je to úžasné a mohlo by to být neuvěřitelné zakončení jeho kariéry. Ale myslím, že je příliš soutěživý, pořád hraje hodně dobře,“ dodala švédská legenda.