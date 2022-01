Paříž bez výjimek

„Pravidla budou platit pro každého, diváka i sportovce,“ pospíšila si francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová s prohlášením týkajícím se květnového Roland Garros, kde by měl Djokovič obhajovat titul. Jinými slovy: bez očkování nedáte v Paříži ani ránu. „Všichni samozřejmě doufáme, že do té doby bude situace příznivější, ale rozhodně nepřipadají v úvahu žádné výjimky,“ dodala ministryně.

Tříleté vyhoštění? Djokovič může doufat v udělení víza už na příští rok

Na přelomu června a července následuje Wimbledon, další grandslam, který srbský hráč loni opanoval. Pořadatelé se zatím k případnému startu neočkovaných tenistů nevyjadřují. Dle aktuálních pravidel by Djokovič musel po příletu do Británie do desetidenní karantény (což není zrovna ideální příprava na turnaj) a procházet opakovaným testováním.

Rozplyne se sen?

Posledním grandslamem je US Open, přičemž Američané dnes požadují od všech návštěvníků z ciziny plné očkování. I to se může změnit, ale je jisté, že Djokovič bude čelit potížím stran velkých jarních turnajů v Indian Wells a v Miami (březen) či později na antuce v Madridu, Římě a Monte Carlu.

„Hon na čarodějnice,“ kritizoval srbský prezident Aleksandar Vučič způsob, jakým protinožci vypoklonkovali bělehradského hrdinu. Jenže Australané zřejmě brzy nebudou jediní, kdo Djokovičovi ukáže dveře.

Kauza Djokovič. Srbský prezident mluví o štvanici, expert o kariéře na hraně

Jeden z nejbohatších sportovců světa samozřejmě má dost lidí a prostředků, aby se pokusil najít skulinu mezi restrikcemi. Jeho sen o rekordním počtu grandslamů však může dostat pořádné trhliny, obzvlášť pokud toho využije Nadal a půjde v počtu titulů do trháku. (vž)