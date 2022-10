Chcete to? Máte to mít! A tak páteční program v londýnské O2 areně obohatí zápas čtyřhry, ve kterém se však veškerá pozornost bude upínat zejména na jednu stranu dvorce. Tam se vedle sebe postaví dvě nestárnoucí ikony světového tenisu Roger Federer s Rafaelem Nadalem.

Federer promluvil o konci kariéry. Duch se ze mě nestane, smála se legenda

Dva věční rivalové, soupeři, ale mimo kurty také skuteční přátelé. Lepšího parťáka na závěrečný duel úžasné kariéry si snad ani švýcarský elegán nemohl přát. Navíc v Londýně, na nějž má dvacetinásobný grandslamový šampion schovanou bohatou sbírku krásných vzpomínek.

„Jsem opravdu šťastný, že to sehraju tady v Londýně. Toto místo pro mě bylo výjimečné, možná s Wimbledonem nejvíc speciální. Sehrál jsem tu řadu zápasů a několikrát vyhrál. Celé to pasuje krásně dohromady,“ řekl vítěz osmi travnatých grandslamů.

A byl to právě Nadal, kdo s Federerem sváděl ty největší bitvy tenisové historie. Celkem se spolu utkali ve 40 utkáních, řada z nich se nadobro zapsala do paměti fanoušků po celém světě.

Snad každý si vzpomene na památnou finálovou partii ve Wimbledonu z roku 2008, kde Nadal přerušil pětiletou nadvládu Federera na trávě a duel o zlatý pohár ovládl po téměř pěti hodinách ustavičného boje poměrem 9:7 v rozhodujícím pátém setu.

Jak šel čas s tenisovým králem. Momenty, které vyzdobily kariéru Rogera Federera

Hned o rok později se v australském Melbourne odehrálo další nezapomenutelné finále, dodnes často připomínané jako tenisový zápas historie. Duel ovládl v pěti setech opět Nadal a při slavnostním ceremoniálu pronesl památnou větu: „Omlouvám se za dnešek, Rogere, ale pamatuj, že pro nás všechny jsi jeden z nejlepších hráčů v historii.“

O osm let později už rodák z Mallorcy musel smekat klobouk před úchvatnou jízdou švýcarského mistra. Na grandslamu se tito dva potkali poprvé od roku 2011, finále v Austrálii tentokrát patřilo Federerovi, který ukončil heroický souboj dvou gladiátorů tradičně v páté rozhodující sadě.

Nejdůležitější osoba v kariéře, míní Nadal

V pátek večer však odvěcí rivalové opět spojí síly dohromady a budou chtít navázat na úspěšné počínání z Laver Cupu před pěti lety, kde společné tažení ve čtyřhře dotáhli do vítězného konce. Nyní se proti nim postaví americká dvojice Frances Tiafoe, Jack Sock.

Zdroj: Deník / Divíšek Martin

„Bude to speciální večer, pro mě osobně však velice těžký. Odchází nejdůležitější osoba v mé tenisové kariéře a dlouholetý přítel, loučení rozhodně nebude jednoduché. Ale jsem nesmírně pyšný na to, že mohu být u jeho posledního utkání kariéry,“ řekl Nadal na tiskové konferenci.

„Bude to šílené, ale krásné. O to víc, když budu mít po boku Rafu, Novaka a Andyho. Skoro to vypadá, že jsem to tak celé zorganizoval, ale není to pravda,“ vtipkoval Federer.

Šampion šampionů se loučí. Tenisové hvězdy reagují na Federerovo oznámení

Pátý ročník Laver Cupu odstartuje již v pátek po obědě, v každý den turnaje budou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Největší pozornost si však pochopitelně vyžádá páteční večer. V Londýně se možná bude tleskat až do rána.