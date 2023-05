Osmnáctiletá Linda Nosková se stala čtvrtou a rovněž poslední českou zástupkyní, která prošla na pařížském grandslamu do druhého kola. Její soupeřka Danka Koviničová z Černé Hory duel za stavu 6:3, 2:1 pro vsetínskou rodačku vzdala kvůli zranění. Předloňská vítězka juniorského Roland Garros narazí na turnajovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, které na kurtu zdatně vzdorovala teprve šestnáctiletá debutantka Brenda Fruhvirtová. Kromě toho v úterý vypadly i další dvě nasazené Češky Barbora Krejčíková s Marií Bouzkovou.

Barbora Krejčíková | Foto: Deník/Jan Pořízek

Osmnáctiletá tenistka s moravskými kořeny svým úterním vítězstvím alespoň upravila neúspěšnou bilanci českých tenistů na letošním grandslamu v Paříži. Do druhého kola před ní prošli už jenom Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Markéta Vondroušová. Dalších deset zástupců ve dvouhře skončilo už po úvodním vystoupení.

Lehečka prolomil smůlu. Kopanec směrem vzhůru, radoval se po výhře v Paříži

Finalistka letošního turnaje v Adelaide a předloňská vítězka juniorského Roland Garros se v hlavní soutěži pařížského grandslamu představila podruhé v kariéře. V šesté hře prvního setu se jí povedl brejk a díky stoprocentnímu podání se ujala vedení. Koviničová si na začátku druhé sady vyžádala zdravotní pauzu a nechala si ošetřit záda. Poté co ve třetí hře ztratila znovu servis, duel předčasně ukončila.

Senzace na úkor Rusa



Druhý hráč světa Daniil Medveděv vypadl na Roland Garros už v prvním kole. Ruského tenistu zdolal po více než čtyřhodinovém boji hráč ze druhé stovky žebříčku Thiago Seyboth Wild. Brazilec, který do hlavní soutěže grandslamového turnaje prošel podruhé v kariéře z kvalifikace, vyhrál 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4.

„Je to mé první vítězství na grandslamu, takže je to speciální. Zvláště tady na mém oblíbeném turnaji. Jsem ráda, jak jsem zvládla první set. Hrála jsem, jak jsem chtěla. To jsou určitě pozitiva,“ řekla na tiskové konferenci Nosková.

Předčasné odstoupení soupeřky však osmnáctiletou kometu ze Vsetína nijak nerozhodilo. „Je to škoda, že jsme zápas nedohrály, ale každá výhra se bere. Hrála jsem, co jsem potřebovala, jen jsem si pak všimla, že soupeřka říká trenérovi, že ji bolí záda,“ doplnila.

Neměla jsem se od čeho odrazit, přiznala Krejčíková

To dvojnásobná šampionka předloňského Roland Garros Barbora Krejčíková vypadla v 1. kole antukového grandslamu už podruhé za sebou. Zatímco vloni nestačila na francouzský objev Diane Parryovou, tentokrát neuhrála ani set proti 66. hráčce světa Curenkové. Rodačka z Brna doplatila zejména na 32 nevynucených chyb z vlastní hry.

„Bohužel to nevyšlo. Letos jsem od začátku nenašla na antuce svou pohodu. Neměla jsem se od čeho odrazit. Je to specifický povrch a já na něm nenašla pohodu jako před dvěma lety, kdy jsem tady vyhrála. Dnešní zápas byl víc o mně a mé hře než o soupeřce,“ uvedla zklamaná Krejčíková.

Slabší forma Krejčíkové? Česká tenistka si udělala srandu ze svého podání

Vítězka letošního turnaje v Dubaji si připsala třetí porážku z posledních čtyř zápasů a na antuce má letos nelichotivou bilanci 5:5. „Antuka je ale zase až za rok, teď bude tráva a na tu se těším,“ řekla s úsměvem třináctá hráčka žebříčku WTA.

Ještě než se ovšem Krejčíková definitivně rozloučí s letošní antukovou částí sezony, čeká ji pařížská čtyřhra po boku dlouholeté parťačky Kateřiny Siniakové. Populární duo K+S vyhrálo už sedm grandslamových titulů a letos si navíc české tenistky budou chtít vynahradit loňskou absenci, která vznikla kvůli koronavirovému onemocnění Krejčíkové.

Český tenisový pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková (vpravo) líbá pohár po vítězství v ženské čtyřhře na French Open.Zdroj: ČTK

Brenda vzdorovala šampionce a sklidila chválu

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Marie Bouzková po roce nenavázala na pařížské antuce na postup do 2. kola a vypadla v úvodní fázi už počtvrté v dosavadní kariéře. Utkání proti Číňance Wang Sin-jü ztratila za hodinu a 51 minut v poměru 4:6, 6:7. Čtyřiadvacetileté pražské rodačce nepomohlo ani 21 vítězných míčů, soupeřka jich zahrála o patnáct víc.

„Dost špatně jsem servírovala. I tak jsem ale měla šance, v obou setech jsem vedla. Celkově jsem dnes měla smůlu,“ řekla novinářům Bouzková. „Bolí to, ale poslední týdny ode mě byly tam, kde chci být. Poslední dva měsíce jsem se dostávala do své hry. Půjdu ještě do debla a pak už bude příprava na trávu,“ doplnila.

Muchová se dere zpět mezi absolutní špičku. Jsem na dobré cestě, hlásí tenistka

Pařížská debutantka Brenda Fruhvirtová předvedla bojovný výkon a s úřadující wimbledonskou vítězkou Rybakinovou držela dlouho krok. V prvním setu prolomila soupeřčin servis a vedla 4:3, poté ale moskevská rodačka reprezentující Kazachstán vývoj otočila. Také ve druhé sadě se mladší sestra Lindy Fruhvirtové ujala díky brejku ve třetí hře vedení. Favorizovaná Rybakinová jí ale od té doby nedovolila ani game a duel ukončila při třetím mečbolu.

„Ze zápasu si určitě odnáším jenom pozitivní věci. Šla jsem do něj bez jakéhokoliv tlaku. Neměla jsem co ztratit a šla si to jen užít. Beru to jako neskutečnou zkušenost a hodnotím to hodně pozitivně,“ řekla Brenda Fruhvirtová.

A uznání si šestnáctiletá naděje českého tenisu vyslechla rovněž od své zkušenější soupeřky. „Hrála opravdu dobře. Zvlášť s ohledem na její věk. Už si ani nepamatuji, co jsem v jejím věku dělala,“ přiznala Rybakinová. „Je to úžasné. Pokud bude takhle pokračovat, jednou se může stát velice dobrou hráčkou,“ dodala na adresu Fruhvirtové.

Ve středu nastoupí k utkáním druhého kola pařížského grandslamu české tenistky Karolína Muchová s Markétou Vondroušovou, jediný mužský zástupce Jiří Lehečka odehraje svůj duel ve čtvrtek.