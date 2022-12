Právě po úspěchu v Paříži chytře po telefonu mamince oznámila, že by ráda ukončila školu a věnovala se čistě tenisu. „Je to moje kariéra, můj život,“ říká přerovská hráčka v rozhovoru pro Deník, ve kterém se vrací třeba k setkání s životním idolem Serenou Williamsovou na jednom kurtu.

Těch top okamžiků tam bylo víc, jak se ohlížíte za rokem 2022?

Sezona byla dobrá asi ze tří čtvrtin. Poslední dva, tři turnaje se nepovedly, ale to k tomu patří. Škoda, že kvůli tomu možná nevyjde Austrálie. Bude to na hraně. Ale mám osmnáct, nemám asi kam spěchat (směje se).

Kvalifikaci Australian Open ale budete hrát určitě. Co od toho čekáte?

V roce 2020 jsem tam hrála juniory, to bylo jiné. Jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. Hlavně, ať se přizpůsobím počasí.

Jaké jsou tedy vaše plány na začátek nové sezony?

Vypadá to, že nejprve poletím do Adalaide, pak už na Australian Open. Žádný omezený počet turnajů se mě už netýká, můžu tedy plánovat, jak chci.

Takže budete kalendář turnajů uzpůsobovat během sezony?

Ano, podle sezony, výkonnosti, únavy a tak. Předpokládám, že se doma v Přerově nebudu zdržovat tolik jako třeba tento rok.

Linda Nosková na žebříčku WTA:

Aktuální umístění: 101.

Nejlepší umístění: 87.

A úplně největší zážitek tohoto roku?

Serena, kdo jiný (smích). To je už navždy. Zážitek byl i turnaj Prague Open o týden dříve (semifinálová účast).

Se Serenou Williamsovou jste se během US Open potkaly na jednom kurtu. Navíc jste ji společně s Lucií Hradeckou ve čtyřhře porazila. Jaké to bylo, podávat si ruku s vysněným idolem?

Chtěla jsem jí něco říct, ale neopovážila jsem se (směje se). Tak mám fotku a zážitek, to je hlavní.

A nebavily jste se pak třeba po zápase nebo během turnaje?

Chtěla jsem ještě fotku mimo kurt, když jsme byli po zápase v posilovně na kole. To už ale rozebíraly zápas, bylo mi blbé tam nastoupit jen tak a říct si o fotku.

Je to pohádkový příběh, před rokem jste o něčem podobném jen snila. Přemýšlela jste tak o tom?

Zážitek byl hlavně nastoupit s ní na stejný kurt. Nebylo pro mě tak důležité vyhrát. Chtěla jsem hlavně hrát dobře.

Přesně před rokem jste mi v rozhovoru prozradila, že odvážným cílem bude posun do první světové stovky. A ono se to podařilo.

Byl to dobrý rok. Postup na žebříčku je důležitý, hlavně jsem se ale zlepšila výkonnostně. Taky jsem vylepšila kondičku. Určitě jsem se posunula dopředu.

V čem konkrétně cítíte herní posun?

Poslední dobou mi jde třeba servis. Hlavně u toho zůstat.

Také jste se letos rozhodla ukončit dálkové studium na střední škole. Bylo to těžké rozhodování?

Moc těžké to nebylo (smích). Ne všichni byli samozřejmě na první dobrou nadšení. Ale je to moje kariéra, můj život. Okolí jsem vysvětlila, že škola není úplně na prvním místě.

Studovala jste on-line obchodní akademii v Mladé Boleslavi. Čísla vás nebavila?

Nebavilo mě to, nebyl to můj šálek čaje, bylo toho moc, učitelé mi nerozuměli. Těch důvodů bylo hodně.

Nemrzelo vás, když jste se neobjevila v nominaci pro Billie Jean King Cup?

Samozřejmě, že jsem asi byla jedna z adeptek. Nedostala jsem se, nevadí. Třeba příští rok. Doufám, že na mě nezapomenou (ušklíbne se). Lidí, co o tom rozhoduje, je víc. Tak to vyšlo.

Kde budete trávit Vánoce? Na Valašsku, odkud pocházíte, nebo doma v Přerově?

Uvidíme. Nějaké plány mám, ale ještě nebudu nic říkat. Přes Vánoce budu určitě doma, předtím mě čeká Zlatý kanár v Přerově.

Už máte dárky? Jak prožíváte vánoční svátky?

Nemám. Cukroví nepeču. Tradice vůbec nehrotím. Možná k tomu časem dospěji (úsměv).

Dlouho si asi neodpočinete. Silvestra už strávíte v Austrálii?

Jo. Letíme 26. prosince. Takže bych řekla, že v Adelaide. Bude to něco nového, nikdy jsem ještě Silvestra nebo pár dní poté netrénovala jinde než doma. Určitě ne na turnaji. Takže uvidíme.

Máte nějaké konkrétní cíle a plány pro další rok?

Ani ne. Hlavně dobře začít, abych se neplácala pořád kolem stovky. Abych mohla hrát hlavní soutěže a nemusela do kvalifikací. Skok na nějaké osmdesáté místo je dost těžký. Povedl se mi jeden turnaj, díky kterému jsem se tam dostala, ale obhajování je také náročné.

Na grandslamech se vám pokaždé daří. Těšíte se vždy hlavně na turnaje velké čtyřky?

Jo. Každý grandslam je specifický. Hlavně se těším na Paříž a Ameriku. Na Wimbledonu to na trávě na velký výsledek nevidím. Na trávě se mi zatím nedařilo. Uvidíme.