Je pravda, že po letech vadnoucího zájmu se Piquému a spol. povedlo k Davis Cupu opět přivábit pozornost. Potíž spočívá v tom, že zdaleka ne všechny ohlasy na zbrusu nový finálový turnaj pro osmnáct zemí (koná se tento týden v Madridu) jsou pozitivní. Spíš naopak.

Předznamenal to už Roger Federer svými slovy o tom, že „z Davis Cupu by se neměl stát Piqué Cup“. Sám fenomenální Švýcar v Madridu nehraje, jeho země do finále nepostoupila (stejně jako Česko). S negativními ohlasy už přispěchali i přímí účastníci dění ve španělské metropoli. Zklamala je hlavně návštěvnost.

Poloprázdné haly

„Atmosféra nebyla zrovna skvělá. To je problém s hraním na neutrální půdě,“ postěžoval si australský kapitán Lleyton Hewitt. Zatímco domácí Španělé v čele s hvězdným Rafaelem Nadalem se mohli spolehnout na bouřlivou kulisu, některé další duely se konaly v menších a poloprázdných halách. „Kosmos se musí opravdu zamyslet nad tím, jak dostat lidi do ochozů, i kdyby je měli pouštět zadarmo,“ řekl Mardy Fish, kapitán týmu USA.



Právě kouzlo domácího prostředí bylo tím, co z Davis Cupu dělalo výjimečný zážitek. V novém formátu tato výhoda pro drtivou většinu mužstev odpadá. „Mrzí mě to. V minulosti jsme hodně zápasů vyhráli jen díky tomu, že nás tlačili naši fanoušci. Když tu nejsou, scházejí nám,“ litoval francouzský deblista Nicolas Mahut. Do Madridu to přitom není z Francie daleko, ale řada fandů ze země galského kohouta se rozhodla finále na protest proti reformě bojkotovat.

Pořadatelé tak bojují o pozornost publika všelijak. Na Davis Cup dokonce přilákali brazilskou fotbalovou megastar Neymara, bývalého spoluhráče Piquého z Barcelony.

Mimochodem: Neymar raději odletěl dívat se na tenis, než aby se připravoval na ligový zápas v PSG, což rozčílilo jeho trenéra Thomase Tuchela: „Co můžu dělat? Nejsem jeho otec ani policie.“

Před zápasem o titul pro změnu vystoupí zpěvačka Shakira, Piquého životní partnerka.

Noční maratony

Piqué se zkrátka ze všech sil snaží přesvědčit nedůvěřivý a konzervativní tenisový svět, že jeho cesta vede k zářivým zítřkům. „Chceme, aby se z Davis Cupu stala jedna velká party, která se nebude týkat jen sportu,“ hlásí barcelonský obránce.

Tenisté jsou ovšem prozatím skeptičtější. Kromě návštěvnosti jim vadí i pozdní konce některých zápasů. Třeba nekonečný duel Italů s Američany byl dohrán až po čtvrté hodině ráno před liduprázdnými tribunami.

Tento organizační nedostatek ostatně kritizoval i samotný Nadal, který je jinak hlavní tváří finálového turnaje. „Je to velký problém jak pro nás hráče, tak pro návštěvníky v hale, kteří musejí jít ráno do práce,“ ozvala se světová jednička.

Pořadatelé na to zareagovali posunem začátků duelů o půlhodinu dříve a zkrácením přestávek. Je zjevné, že premiérový ročník nového formátu potřebuje vychytat řadu much.

Bohatý potenciál

Na druhou stranu: pořád jde o Davis Cup, soutěž založenou v roce 1900. Tradiční klání už potřebovalo trochu obměnit a Kosmos se rozhodl jít do toho naplno. Myšlenka duelů tenisových hvězd, reprezentujících své země, má nadále ohromný potenciál.

V tomhle aspektu, o bohaté historii ani nemluvě, se s Davis Cupem nemůže žádná jiná soutěž rovnat. Ani čím dál populárnější Laver Cup, za jehož vznikem stojí výše zmíněný Federer.

Není nutné nový formát daviscupového finále okamžitě zavrhovat. Jen by asi neškodilo spojovat novinky s tradicí s větší citlivostí a promyšleněji. Pak bude mít projekt „Piqué Cupu“ budoucnost.