Devětadvacetiletá Kvitová léčí natržený sval v předloktí levé ruky, kterou si zranila v Paříži před antukovým Roland Garros. Od té doby nedržela raketu v ruce a nemohla minulý týden obhajovat titul na trávě v Birminghamu.

Hello @Wimbledon - I’m back!



Happy to tell you that my arm is improving and I just hit some balls on the beautiful grass for the first time ?



I'm doing everything I can to be able to compete here but I'll make a final decision later this week. Fingers crossed! ? pic.twitter.com/bvZmiknV8b