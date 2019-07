"Do posledního dne jsem nevěděla, jestli nastoupím. Takže už jen nastoupit do prvního kola pro mě byl docela zázrak, o to větší, že jsem ten zápas vyhrála a potom i tenhle druhý," řekla šestá nasazená Kvitová, která si dnes poradila se světovou deblovou jedničkou Kristinou Mladenovicovou z Francie 7:5 a 6:2.

Jelikož od sebe moc neočekává, nastupuje k zápasům ve větší pohodě. "Nechci říct, že je to nějak uvolněnější, ale uvědomuju si, že jsem tady vůbec nemusela hrát. Je to na jednu stranu fajn," uvedla, ale jedním dechem dodala: "Když už jsem na kurtu, tak už to moc pohoda není a chci bojovat na sto procent."

S Mladenovicovou musela bojovat pořádně o první sadu. První game po dvou dvojchybách ztratila a do hry se dostala za stavu 0:2 při svém servisu a ve velkém stylu. Dala čtyři esa v řadě! "Nevím, jestli se mi to vůbec někdy povedlo. Čučela jsem dost. Klapalo to tam hezky. Navíc to přišlo ve výborný moment," pochvalovala si.

Za stavu 4:5 ale odvracela tři setboly. Při prvním jí pomohla Francouzka dvojchybou, pak trefila síť a při třetím Kvitová napálila vítězný forhend. "Na lajnu, což se počítá, i když to není úplně ideální," řekla Kvitová. Soupeřka následně vyrobila další dvě dvojchyby a česká tenistka se dostala na koně. "Postupně jsem se dostávala do zóny, a když jsem jí vzala podání, spadlo to ze mě a jí to psychicky stáhlo dolů," řekla Kvitová.

Hezké vzpomínky

Druhý set už měla pod kontrolou a po vyhraném mečbolu byla ráda, že zase na dvorci číslo jedna vítězí. Loni totiž na stejném místě nečekaně prohrála v prvním kole s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. "Vzpomněla jsem si a nechtěla to opakovat. Jsem ráda, že mám na jedničku zase hezké vzpomínky," řekla.

Třetí kolo Wimbledonu si dvojnásobná vítězka turnaje zahraje po čtyřech letech. "Cestou na tiskovku jsem se to dozvěděla," usmála se Kvitová. Přes dva vyhrané zápasy bez ztráty setu ale nehledí daleko. "Někdy to není ani z hodiny na hodinu, ale z minuty na minuty," zopakovala, že stále může přijít bolest a bude muset vzdát. "Budu set, 3:0 nahoře a budu to muset skrečovat. Je to hrozně zvláštní."

Kvůli zranění si před Wimbledonem zatrénovala pořádně jen třikrát. Mezi zápasy nechodí na kurt vůbec. O to víc je každé vyhrané utkání důležité. "Čím déle jsem hrála, tím to bylo lepší. To je dobré vědět. Můžu se do toho dostat, i když jsem tak dlouho netrénovala. Zápasy jsou nejlepší tréninky," konstatovala Kvitová.

Teoreticky jí ve Wimbledonu pomáhá i letošní finále na Australian Open. V Melbourne protrhla loňskou chabou grandslamovou bilanci. "Od té doby jsem odehrála pár super turnajů. Celkově šla nahoru moje hra, průměrná úroveň se zvedla. Vím, že to ve mně pořád je, že můžu zahrát dobře i na velkých turnajích," prohlásila.