Jak si sama před časem posteskla, donedávna o ní většina tenisových fanoušků věděla jen to, že před lety v kvalifikaci turnaje v Petrohradu sprostě nadávala rozhodčí, za což si vykoledovala diskvalifikaci a pokutu. „Najednou se o mě mluvilo,“ vrtěla hlavou Tereza Martincová.

Až v šestadvaceti letech se dočkala toho, že víc než dávný malér nebo pestré tetování se řeší jen a pouze její výkony a výsledky. Ve věku, kdy jiné tenistky mívají největší úspěchy už dávno za sebou, Martincová konečně prorazila mezi elitu.

Teď to potvrzuje i na té nejposvátnější tenisové půdě. „Přála bych to zažít každému tenistovi,“ řekla novinářům po svém úterním vítězství 6:2, 4:6 a 6:1 nad Američankou Alison Riskeovou. Martincová poprvé v kariéře vyhrála zápas v hlavní soutěži Wimbledonu. „Je to tady fakt specifické místo.“

Úspěch na grandslamech je rozhodující

Těch pozitivních „poprvé“ prožívá rodačka z Prahy v letošní sezoně víc než dost. Poprvé se prokousala do elitní stovky žebříčku WTA, díky čemuž má širší výběr turnajů a nemusí se plácat v nervy drásajících kvalifikacích.

Poprvé se dostala do druhého kola grandslamu (na nedávném Roland Garros).

Poprvé nemusí řešit, čím zaplatí cestu na další klání, jak vyjde s napjatým rozpočtem.

To všechno jsou totiž průvodní jevy života těch méně šťastných tenistů a tenistek. „Když se něco povede na grandslamu, ovlivňuje to tenisový život. Je větší klid na plánování turnajů,“ líčila Martincová po úterní výhře.

Za druhé kolo v Paříži si přišla na víc než 100 tisíc dolarů, tedy zhruba polovinu veškerých svých výdělků za sezonu 2019. Za druhé kolo Wimbledonu už má jistou zhruba stejnou sumu. Oproti minulosti nebetyčný rozdíl.

„Ale nejsem uspokojená, že jsem tady, že nechci už nic uhrát. Když se uspokojíte, tak je to špatně a nemůže pokračovat dál,“ říká Martincová. Vyšší postavení na žebříčku (nyní je v deváté desítce a míří výš) jí umožňuje víc se soustředit na samotný tenis a méně na starosti okolo.

Déšť v Londýně opět úřadoval

Martincové se zároveň vyplatilo, že po Roland Garros zamířila rovnou do Anglie a zúčastnila se dvou turnajů na trávě. V Birminghamu i v Nottinghamu se dostala do čtvrtfinále, celkem na zeleném povrchu sehrála osm duelů. Proti Riskeové jí to nepochybně pomohlo.

„Trávu jsem měla vždycky ráda. I když to na začátku výsledkově nebylo dobré, věřila jsem, že na trávě můžu hrát dobře,“ dodala Martincová, kterou ve druhém kole čeká Argentinka Nadia Podoroská.

I úterní program Wimbledonu narušil déšť. Karolína Plíšková, která měla původně nastoupit už v pondělí, zdolala 7:5 a 6:4 semifinalistku z letošního Roland Garros Tamaru Zidanšekovou ze Slovinska. Uspěla i debutantka Barbora Krejčíková. Naopak Marie Bouzková svůj dohrávaný duel s Ruskou Verou Zvonarevovou prohrála.

Markéta Vondroušová a Kateřina Siniakové se svých prvních zápasů nedočkaly, na řadu přijdou až ve středu.