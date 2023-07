Samé pití a večírky. Za pět let už mě rozhodně neuvidíte, šokoval rebel Kyrgios

V posledních měsících toho s raketou v ruce příliš nenahrál. Kvůli vleklému zranění musel dokonce vynechat i slavný Wimbledon, kde se loni probojoval až do finále. Že by to však australského bouřliváka Nicka Kyrgiose nějak trápilo, to se opravdu říct nedá. Osmadvacetiletý tenista si opět užívá tak trochu po svém. Navštěvuje exhibice, po nocích zase vyhlášené večírky a do světa nadále vypouští jeden kontroverzní výrok za druhým.

Nick Kyrgios šokoval anglické publikum s červenou kšiltovkou na slavnostním ceremoniálu. | Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia