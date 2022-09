Vyklízejí Kvitová a spol. pozvolna scénu? US Open hlásí nástup českého mládí

Nadšení z premiérové účasti na seniorském grandslamu pochopitelně neskrývala ani chvíli a ihned poté, co si potřásla rukou se soupeřkou a následně i rozhodčí zápasu, utíkala směrem k divákům, aby tento životní skalp oslavila také se svými nejbližšími, otcem Jaroslavem a trenérem Jakubem Kahounem.

Plácání po zadku rozhořčilo americké publikum

A nastala situace, jež jen o pár desítek minut později nafoukla na sociálních sítích možná až zbytečně velkou bublinu. Pořízené video totiž zachytilo, jak se šestnáctiletá Bejlek objímá s oběma muži, zatímco oni ji rukou opakovaně plácají po hýždích.

V Česku naprosto běžná věc, ovšem za velkou louží naopak podnět pro rozpoutání typické názorové války na sociálních sítích. „Nechápu to. Kdyby se něco podobného stalo v Česku, nikdo by to neřešil. Protože jsme ale v Americe, všichni to hned komentují,“ řekla malinko zklamaná tenistka.

Zaskočené americké publikum navíc rozhořčil i další kontroverzní moment, kdy otec Jaroslav políbil vlastní dceru přímo na rty. Jakmile se celé video objevilo na Twitteru, spustilo se doslova názorové tsunami. A s kritikou rozhněvaní uživatelé rozhodně nešetřili.

„Není absolutně žádný důvod dotýkat se 16leté dívky takhle na zadku. Je to naprosto nevhodné,“ napsal jeden z kritiků pod příspěvek. „Celé video je nechutné a každou vteřinou je navíc ještě horší,“ zmínil další uživatel.

Tým české naděje má i přesto jasno: „Video jsme viděli. Byla to klasická spontánní reakce celého týmu. Prostě jsme se radovali.“

Aféru hodila Bejlek rychle za hlavu

K celé aféře se s odstupem několika málo dní vyjádřila i samotná Bejlek. „Chápu, že se to někomu může zdát nepohodlné a nepříjemné, ale už jsme to s týmem probírali a nebude se to opakovat,“ vzkázala na adresu tenisových fanoušků na sociálních sítích.

Tenisový ITS Cup v Olomouci v roce 2022. Obhájkyně titulu Sára BejlekZdroj: Deník/Jan Pořízek

Nařčení vlastního otce a trenéra z nevhodného dotýkání ji ale pobavilo. „Je to můj táta a vždycky bude. Navíc trenéra Jakuba znám už od svých osmi let. Tejpuje mě, masíruje, funguje se mnou každý den,“ dodala.

Svůj životní posun do elitní dvoustovky žebříčku WTA si však nenechala ničím zkazit. V prvním kole grandslamu hrdě vzdorovala ruské hvězdě Samsonové, i přes na oko jasný výsledek 3:6 a 1:6 ale potvrdila, že český tenis se může klidně pyšnit dalším blyštivým klenotem.