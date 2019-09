Nečekaná jména má ve svém hledáčku prezident Realu Madrid Florentino Perez. Na Santiago Bernabeu by totiž rád přivábil tenisové hvězdy Rogera Federera a Rafaela Nadala. A s jejich pomocí by chtěl přepsat sportovní historii.

Rafael Nadal (vlevo) a Roger Federer. | Foto: Twitter / Roland-Garros

Samozřejmě, že by tenisové superstar nechtěl obléknout do dresu Bílého baletu a zařadit do základní sestavy třeba Garetha Balea nebo Karima Benzemy. Hvězdy španělského velkoklubu se o své místo být nemusí.