"Za pár hodin a dnů to budu brát jako skvělej úspěch. I teď jsem ráda, i když po prohře je to hrozně těžký," řekla zklamaná Kvitová při videokonferenci novinářům po prohře s Američankou Sofií Keninovou 4:6 a 5:7.



Kvitová na letošním French Open, které bylo přeloženo kvůli koronaviru z jara na podzim, vyhrála pět zápasů bez ztráty setu. Účastí v semifinále vyrovnala své zdejší maximum z roku 2012. "Letos bych asi semifinále Paříže nečekala. Ale to, že jsem se připravila a odehrála takový turnaj, je jen bonus do dalších let."



Krátce po vyřazení se pochválila v turnaji za servis i pohyb. "Těší mě, jak jsem to zvládla i mentálně, jak tělo vydrželo. Najdu tam spoustu pozitivních věcí a doufám, že na nich budu stavět i dál," řekla.

Třeba jednou naváže na dva triumfy z Wimbledonu z let 2011 a 2014. V poslední době naznačuje, že by další grandslamové trofeje nemusely být utopií. Loni prohrála ve finále Australian Open a nyní v semifinále Roland Garros. "Po dalším grandslamu toužím, ale zatím mi to asi není souzeno. Budu věřit, snažit se a makat dál," uvedla.



V Paříži si ověřila jednu novinku. Uspěla, i když před turnajem nehrála přípravnou akci. Možná to bude pro třicetiletou hráčku návod, jak dál. "Moje tělo není úplně nejmladší a Serena (Williamsová) taky nehraje moc turnajů, pak přijede a hraje dobře. Jsem ráda, že jsem taky schopná to udělat. To je velice důležité."



V pavouku se několikrát potkala s neznámými a mladými soupeřkami. "Pro fanoušky je skvělý vidět nové vítězky. Je pozitivní, že to není stereotyp, že se rveme a každý den přináší novou šanci," řekla Kvitová. Vyklízet pole nastupující generaci ale ještě nehodlá. "Jasně, že jsem na ně připravená. Nekončím. Příští rok jsem zpět!"



A snad ještě nekončí ani letošní sezonu. Je přihlášená na turnaj WTA v Ostravě, který ale potřebuje dostat výjimku, aby se mohl za stávajících omezení proti šíření nemoci covid-19 v Česku konat. "Uvidíme, jak se to vyvine," uvedla a s nadějí vyhlížela i další rok: "Ráda bych si zahrála pár turnajů - snad nějaké budou."