Devatenáctiletá česká tenistka se od 15 hodin ve finále French Open utká s Australankou Bartyovou.

Markéta Vondroušová | Foto: profimedia

No rain, no flowers. Tedy že bez deště květiny nevyrostou. Právě to hlásá nenápadné tetování na ruce Markéty Vondroušové. Docela trefné moto, a to nejen přeneseně, ale i (skoro) doslova. Tenistky obyčejně déšť právě nemilují, včerejší pařížské poprchávání však dalo rozkvést jedné nebývale kouzelné květince.