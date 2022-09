Později na tiskové konferenci ohledně budoucnosti žertovala: "Vždy jsem milovala Austrálii," řekla směrem k zemi, kde se v lednu koná další grandslamový turnaj.

Tenisová královna (ne)pláče. Jak Serena dotančila k nesmrtelnosti

Na betonových dvorcích ve Flushing Meadows letos vyřadila Danku Koviničovou z Černé Hory a světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou. Na přemožitelku Karolíny Muchové z úvodního kola Tomjanovicové už ale navzdory bouřlivé podpoře na stadionu Arthura Ashe nestačila.

Williamsová měla duel dobře rozehraný a v závěru prvního setu vedla 5:3. Od té chvíle ale přišla o čtyři hry za sebou a první set po 51 minutách ztratila.

Dojatá Serena se loučila:

Zdroj: Youtube

Američanka se z neúspěchu oklepala a ve druhé sadě měla za stavu 5:2 k dispozici čtyři setboly. Devětadvacetiletá Australanka však tlak soupeřky i fanoušků ustála, všechny je odvrátila a si vynutila poté zkrácenou hru. Zde Williamsová konec zápasu odmítla a vyhrála 7:4.

Ve třetím setu už ale domácí tenistka nedokázala Tomljanovicové vzdorovat a Australanka získala od stavu 0:1 šest her za sebou. Přestože Williamsová odvrátila v závěru pět mečbolů a vysloužila si potlesk vestoje, ten šestý byl po třech hodinách a sedmi minutách definitivní.

"V první řadě mi to je strašně líto. Miluju Serenu stejně jako vy. Sledovala jsem ji jako malá holka a nevěřila jsem, že proti ní budu někdy hrát. Je největší hráčkou v historii našeho sportu. Ukazuje, že se dají v životě uskutečnit všechny sny," řekla Tomljanovicová.

Při cestě z kurtu Williamsovou vyprovázela skladba Tiny Turner - The Best. "Je zřejmé, že jsem stále schopná. Chce to ale mnohem víc. Jsem připravená být mámou a prozkoumat jinou verzi Sereny. Mám před sebou zářivou budoucnost," dodala Williamsová.

Sestřih posledního zápasu Sereny:

Zdroj: Youtube