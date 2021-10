Tenistka Karolína Muchová ukončila letošní sezonu. Semifinalistka Australian Open potřebuje doléčit břišní sval, s kterým má opakované problémy. Manažer šestadvacáté hráčky světa Tomáš Petera to uvedl pro webový portál iDNES.cz.

Česká tenistka Karolína Muchová. | Foto: ČTK

Pětadvacetiletá Muchová si natrhla břišní sval cestou do semifinále únorového grandslamu v Melbourne. Léčila se dva měsíce a teprve před antukovým Roland Garros začala pořádně podávat. Dobře se cítila až na trávě ve Wimbledonu a hned v Londýně došla do čtvrtfinále. Břišní sval se ozval znovu v Cincinnati a na US Open i proto vypadla hned v 1. kole.