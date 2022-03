Výkřik z hlediště

Bývalá světová jednička Ósakaová byla měsíc a půl mimo hru, a tak se čekalo, s jakou hrou vyrukuje na prestižním turnaji v Indian Wells. Ve druhém kole ale Japonka nečekaně hladce podlehla Rusce Veronice Kuděrmětovové 0:6 a 4:6, přičemž většinu utkání odehrála v slzách. Důvod? Hned na začátku totiž jedna z divaček zařvala do ztichlého kurtu: „Naomi, jsi marná!“

Ósakaovou situace viditelně rozhodila a kromě nekonečného potoku žádala i mikrofon od umpirové rozhodčí tak, aby mohla k dotyčné divačce promluvit, to ale sudí odmítla s tím, že v případě opakování výkřiků z hlediště, bude dotyčná vyvedená. Kuděrmětovová se v dalším kole utká s Češkou Marií Bouzkovou, Ósakaová po prohře jen těžko hledala slova.

Naomi Osaka asking chair umpire if she can borrow umpires mic to talk to the woman in the crowd. And her convo with supervisor. Naomi was crying #IndianWells pic.twitter.com/lehS7qi8EZ — NoFirstName claycourtdal (@SMSTNS) March 13, 2022

„Abych byla upřímná, už na mě pokřikovali dřív. Normálně mě to nerozhodí, ale když se to stalo tady, vzpomněla jsem si, jak tu pokřikovali na Venus a Serenu. Nevím proč, ale dostalo se mi to do hlavy a pořád dokola se to přehrávalo,“ připomněla Japonka scénu z roku 2001, kdy na Serenu Williamsovou fanoušci před finále bučeli, protože jim přišla velmi podivná předzápasová skreč sestry Venus ve vzájemném semifinálovém utkání.

Kritika ze strany hvězd

Po zmiňovaném incidentu, kdy se svérázná Japonka rozhodla nemluvit s médii si vyslechla své od řady světových hvězd. „Média vnímám jako velice důležitou součást našeho sportu. Bez lidí informujících o našich výsledcích bychom pravděpodobně nebyli takovými sportovci, jakými jsme,“ prohlásil Rafeal Nadal.

„Chápu, že tiskové konference někdy mohou být velice nepříjemné. Není to něco, co byste si pokaždé užili, zvlášť když prohrajete zápas a podobně. Ale ke sportu a životu na okruhu to patří,“ přidal se i Djokovič.

Zastání naopak Ósakaová našla u bývalé tenisové legendy Martiny Navrátilové či třiadvacetinásobné grandslamové vítězky Sereny Williamsové, se kterými si několikrát Japonka vyjádřila své sympatie na sociálních sítích.