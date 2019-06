Petra Kvitová je v pořadí sezony 2019 na druhém místě, a to nehrála na French Open. Dlouho vedla, až po svém pařížském triumfu ji překonala Ashleigh Bartyová. Karolína Plíšková je třetí a Markéta Vondroušová sedmá. Všechny tři by se tak v tuto chvíli kvalifikovaly na Turnaj mistryň.

Tři zástupkyně v Šen-čenu by měl tuzemský tenis rovněž ve čtyřhře Barboru Strýcovou, Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Na dohled osmé příčce je navíc veteránka Květa Peschkeová. Žádná jiná země nemá v čele letošních rankingů tak výrazné zastoupení jako Česko.

„Je skvělé, že máme nové tváře,“ radovala se legendární Martina Navrátilová, když se do druhého týdne Roland Garros probojovaly Siniaková, přemožitelka světové jedničky Ósakaové, a pozdější finalistka Vondroušová.

Bude to pokračovat?

Otázka je, co bude dál. Nejistý zůstává stav zraněné Kvitové, podle informací z minulého týdne by mohl být ohrožen start na jejím milovaném Wimbledonu. První polovinu sezony přitom měla výjimečnou získala dva tituly, byla ve finále Australian Open.

Výborně si vede také Karolína Plíšková, další vítězka dvou turnajů. Pařížský grandslam jí moc nevyšel, to ale neznamená, že nezazáří v All England Clubu. Když má aktuální světová trojka den, porazí kohokoli. Obzvlášť při mimořádné vyrovnanosti současné světové špičky.

Hodně zajímavé bude sledovat nejbližší měsíce Vondroušové. Na Wimbledonu teď bude nasazená, soupeřky se proti ní budou chtít vytáhnout, fanoušci čekají na další úspěchy. „Tlak bude velký. Chci se s ním nějak vyrovnat a dál hrát svůj tenis. Sama vím, že každý zápas je strašně těžký a jako na houpačce,“ povídala devatenáctiletá tenistka po návratu ze svého (zatím) životního turnaje.

Netají se totiž ambicemi. „Určitě chci jednou vyhrát grandslam a dostat se do první desítky,“ potvrdila. Tenisově na to má, navíc tým lidí kolem ní je připraven odblokovat co nejvíc nevítaného zájmu, který by jí odváděl od tenisu.