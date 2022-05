Loňský ročník French Open byl pro český ženský tenis hotovou pohádkou. Z titulu se překvapivě radovala Barbora Krejčíková, do osmifinále se probojovala i Markéta Vondroušová. Poté se na Wimbledonu probojovala do finále Karolína Plíšková, Karolína Muchová došla až do čtvrtfinále.