Tradiční wimbledonský termín na přelomu června a července je kvůli aktuální situaci ohledně pandemie koronaviru jednoznačně pasé. Organizátoři navíc nemohli uvažovat o přeložení na podzim (stejně jako třeba v případě French Open), protože tráva vyžaduje specifické podmínky.

„Je to turnaj, který mám ze všech nejraději a asi je jasné proč. Ale už jsem delší dobu čekala, že to asi nepůjde,“ reagovala na oficiální potvrzení zrušení Wimbledonu 2020 dvojnásobná šampionka z All England Clubu Petra Kvitová. „Momentálně jsou důležitější věci na světě, než je tenisový turnaj. Beru to tak, jak to je,“ řekla vítězka wimbledonské dvouhry z let 2011 a 2014.

Kvitová začala sezonu výborně – uhrála semifinále v Brisbane, čtvrtfinále na Australian Open a v Dauhá hrála zápas o titul. Na travnatém povrchu by patřila mezi největší favoritky.

„Vždycky jsem se snažila ve Wimbledonu hrát. Je to pro nás v tenisovém světě smutné, přece jen je Wimbledon jeden z nejpopulárnějších turnajů, je to chrám tenisu. Je to turnaj, jehož zrušení mě v letošní sezoně zasáhlo nejvíc,“ přiznala hráčka prostějovského tenisového klubu, která v březnu oslavila třicáté narozeniny.

Wimbledonské vzpomínky Muchové

Podobné pocity má olomoucká rodačka Karolína Muchová. Kometa minulé sezony měla ve Wimbledonu obhajovat účast ve druhém týdnu. „Tenhle turnaj pro mě znamená nejvíc. Loni jsem tam hrála čtvrtfinále, mám skvělé vzpomínky,“ přiznala v rozhovoru pro Tenisový svět.

V minulém roce si právě na londýnské trávě udělala skvělé jméno, fanoušky bavila pestrou hrou a získala dokonce skalp světové trojky Karolíny Plíškové, kterou porazila v maratonské bitvě 13:11 v rozhodujícím setu. „Na trávě mě baví hrát. Budu si ale muset počkat na příští rok. Podobně jako na olympiádu, na kterou jsem se těšila,“ dodala třiadvacetiletá Muchová.

Veselý začíná být skeptický

O zrušení Wimbledonu byl několik dnů téměř jistě přesvědčený i nejlepší český hráč současnosti Jiří Veselý. Tenista žijící v Prostějově prožil loni na trávě herní znovuzrození, když z kvalifikace došel i přes hvězdného Alexandra Zvereva až do třetího kola.

Letos by už do zrádné kvalifikace nemusel, jenže zasáhla vyšší moc. „Každý o to bojoval, aby se na grandslamové turnaje včetně Wimbledonu kvalifikoval, ale teď je situace tak složitá, že nikdo neví, jestli se ještě letos vůbec dostaneme na kurty. Já začínám být trochu skeptický, ale uvidíme, co přinese čas. Každý týden se to mění,“ řekl k výhledu pro zbytek sezony Veselý.

Přerušeno do půlky července

Právě středeční verdikt znamená, že se tenisová sezona přerušuje minimálně do 13. července. Dosud byla přerušena do 7. června. Kdy se ale opravdu budou moci tenisté znovu dostat na kurt, je otázka, na kterou nikdo nezná odpověď.

„Když si vezmete prognózy, že se hranice otevřou za rok za dva, tak mám pocit, že už letos nebude žádný tenisový turnaj. US Open vyhlíží situaci v New Yorku, to nemůže být ani náhodou. Mám pocit, že už do konce roku žádný tenis neuvidíme a jsem z toho smutný,“ zmínil nahlas obavy všech tenisový boss Miroslav Černošek.