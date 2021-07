Dlouhá léta marně vzhlížela k první světové stovce jako k cíli, který se ne a ne přiblížit. Objížděla kvalifikace turnajů WTA, sem tam nakoukla (většinou ne na moc dlouho) do hlavní soutěže, mezitím si vylepšovala sebevědomí starty na nižším okruhu.

Tereza Martincová se až ve dvaceti šesti letech dočkala velkého průlomu. Až v letošní sezoně se probila do vysněné stovky, až letos zjistila, jaké to je vyhrát zápas na grandslamu. A v žebříčku stále stoupá: po Livesport Prague Open bude už v sedmé desítce.

Zahraje si totiž finále. Její soupeřka? Krajanka Barbora Krejčíková, vítězka nedávného French Open a dáma, která z posledních dvaceti duelů vyhrála devatenáct…

„Strašně se mi ulevilo,“ zářila pražská rodačka Martincová v televizním rozhovoru po sobotní semifinálové výhře 6:3 a 6:4 nad Belgičankou Greetje Minnenovou.

Komplikace s kolenem

Turnaj na kraji Stromovky je pro šestadvacetiletou tenistku výjimečný právě v tom, že jde o její domácí prostředí. Možná právě proto jí to v Praze v minulosti nikdy nešlo. „Svazovalo mě to tady, výkony byly šílené,“ vzpomínala v pátek.

Ke konci sobotního duelu, který jinak vcelku bezpečně kontrolovala, na ni dolehl tlak. Ze stavu 4:1 dovolila soupeřce vyrovnat. „Takhle nervózní jsem ještě nebyla, hrozně to na mě padlo. Zatímco soupeřka se uvolnila, já si začala uvědomovat, že můžu vyhrát. Byla jsem čím dál tím ztuhlejší a nemohla jsem pořádně švihnout,“ popsala Martincová.

Nepomohlo jí ani lehčí zranění kolena, byť se rozhodla místo ošetření pokračovat ve hře. „Na to pravé koleno trpím, měla jsem v něm přetrhané vazy. Cítila jsem, že se tam něco stalo, ale nechala jsem to být. Snad to bude v pořádku,“ věří Martincová.

Ryze české finále

Milovnice tetování bude mít ve finále nejsilnější možnou sokyni. Utká se totiž s Krejčíkovou, která i v Praze potvrzuje blyštivou formu posledních týdnů.

Pro zajímavost: vítězka Roland Garros se od pondělí v žebříčku WTA posune před Petru Kvitovou na post tuzemské dvojky (jediničkou zůstává wimbledonská hrdinka Karolína Plíšková).

„Mám radost, že se na českém turnaji ve finále potkají dvě Češky. Pro diváky je to super,“ řekla Krejčíková, pro kterou půjde o pátý zápas o titul z WTA v kariéře. Zatím uspěla dvakrát – letos v květnu ve Štrasburku a v červnu na pařížském French Open.