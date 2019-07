Jednou ze specialit každoročního hemžení v All England Clubu je volná neděle (tradiční britská instituce) uprostřed turnaje a následující „Manic Monday“, tedy šílené pondělí. Jistě, pro většinu lidí bývá poněkud šílený každý pondělek, ale Wimbledon je i v tomhle směru prostě výjimečný.

„Je to ten nejlepší tenisový den v roce,“ řekl před časem o zběsilém wimbledonském pondělí Tomáš Berdych. Ten se sice letos druhého týdne travnatého grandslamu nedočkal, celkem ale unikátní atmosféru dne nabitého skvělým tenisem zažil devětkrát v kariéře.

Koncentrace hvězd

O co vlastně jde? Protože neděle je na Wimbledonu volná (na rozdíl od ostatních tří grandslamů), v pondělí se musí stihnout odehrát všechny osmifinálové duely mužské i ženské dvouhry. Pro šťastlivce, kteří seženou vstupenky, to znamená jediné: jindy nevídanou koncentraci tenisových superhvězd na pár stovkách metrů čtverečních.

Vždyť včera se na kurtech představili Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič, Serena Williamsová, Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Simona Halepová a řada dalších. Skutečný tenisový „fesťák“.

„V tomhle je Wimbledon unikátní, na ostatních grandslamech je to jiné. Pro všechny hráče i hráčky je to pokaždé velký den,“ okomentoval šílené pondělí čtyřnásobný wimbledonský šampion Djokovič. Podobně to viděl i Berdych: „Kdyby se mě někdo zeptal, kdy jít na tenis, doporučil bych druhé pondělí Wimbledonu. Tehdy máte jistotu, že i na vedlejších kurtech uvidíte skvělé zápasy.“

Název „Manic Monday“ je údajně inspirován stejnojmenným hitem 80. let od kapely The Bangles. Stejně dobře ale může být jen vyjádřením faktu: druhé pondělí turnaje znamená každoroční tenisové šílenství.

Kouzlo tradice

Většina tenisové elity se shoduje, že bez wimbledonských tradic by to zkrátka nebylo ono. Občas se sice ozvou hlasy proti povinně bílému oblečení či kritika nezvyklého způsobu nasazování, celkově se však Wimbledonu daří chránit si auru výjimečné události. „French Open je proti Wimbledonu na prd,“ vyjádřil se nedávno se svou typickou otevřeností australský rebel Nick Kyrgios.

Jen málo tenistů našlo odvahu nejstarší turnaj planety otevřeně kritizovat, jako to kdysi udělal Chilan Marcelo Ríos, bývalé číslo jedna žebříčku. Podle jeho slavného výroku je „tráva dobrá leda tak pro fotbalisty a krávy“. Pro většinu ostatních zůstává zelený wimbledonský chrám jednou z mála jistot v bouřlivě se měnícím světě sportu. Včetně okázalé show jménem Manic Monday.