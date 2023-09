Rok nemohla hrát tenis. Žila v nejistotě, nevěděla, co s ní bude. Rumunka Simona Halepová čekala na verdikt v dopingové kauze. Když se dozvěděla výsledek dlouhého vyšetřování, svět se ji zhroutil. Bývalá světová jednička vyfasovala čtyři roky natvrdo. Tím ale tahle sága nekončí. Dvojnásobná grandslamová vítězka lpí na své nevině a hodlá bojovat za očištění svého jména. Podporu jí vyslovil i uznávaný kouč několika šampionek Patrick Mouratoglou.

Simona Halepová | Foto: Deník/Pavel Netolička

Rok 2022 byl pro někdejší tenisovou královnu Simonu Halepovou turbulentní. Rok po svatbě se rozvedla s rumunským miliardářem Tonim Iurucem a podstoupila další operaci. Kvůli problémům s dýcháním se rozhodla podstoupit plastiku nosu. Už dříve si nechala zmenšit poprsí.

„Brzy se uvidíme na tenisovém kurtu,“ vzkázala tehdy před operací rumunská hvězda poté, co předčasně vypadala na US Open. Jenže od té doby se s raketou v ruce neobjevila. Ne kvůli tomu, že by se plastika nosu nepovedla.

Nucený odchod tenisové královny. Halepová dostala za doping tvrdý trest

Právě na americkém grandslamu měla Halepová pozitivní test na zakázanou látku roxadustat, stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek, tedy s podobnými účinky jako EPO, a Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) jí zastavila činnost.

To ale nebylo vše. Z dalšího porušení antidopingových pravidel byla kvůli nesrovnalostem v biologickém pasu obviněna letos v květnu. Případem Halepové se zabýval nezávislý tribunál v Londýně. A ten dospěl k závěru, že Rumunka úmyslně dopovala.

Halepová tak po téměř roce bez tenisu vyfasovala za dvě porušení antidopingových pravidel tvrdý trest na čtyři roky.

Bude dál bojovat

S tím se ale nehodlá smířit a ihned po vynesení verdiktu oznámila, že se odvolá k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) v Lausanne. „Pokračuju v tréninku a dělám vše, co je v mých silách, abych očistila své jméno od těchto falešných obvinění a vrátila se na kurt,“ uvedla Halepové, která v roce 2019 zdolala ve wimbledonském finále Serenu Williamsovou.

Opakovaně odmítá, že by si zakázanou látku vzala úmyslně. Malé množství léku na anémii se jí prý dostalo do těla ze schváleného doplňku stravy, jenž byl kontaminován. Tribunál její argument uznal, podle něj ale množství, které požila, nemohlo vést ke koncentraci roxadustatu nalezeného v pozitivním vzorku. „Objem důkazů, které měl tribunál v obou řízeních, byl značný,“ byl tribunál neoblomný.

Siona Halepová a její wimbledonský triumf v roce 2019:

Zdroj: Youtube

Přísný trest vyvolal na okruhu zděšení. Halepové se zastal například uznávaný expert a kouč Patrick Mouratoglou. „Nemůžu tomu uvěřit. Jsem tím rozhodnutím nesmírně šokován. Znám Simoninu bezúhonnost a nepochybuji o tom, že si nikdy nevzala žádnou zakázanou látku,“ vzkázal známý francouzský mentor prostřednictvím sociální sítě.

Jeho slova přitom mají váhu. Vždyť právě zakladatel věhlasné akademie v Nice je tím, kdo „stvořil“ ze Sereny Williamsové šampionku šampionek.

„Seděl jsem s ní celé dva dny jednání a nemůžu uvěřit, že tribunál dospěl k tomuto rozhodnutí na základě důkazů a argumentů, které jsem slyšel,“ nechápal trenér Halepové.

Podle Mouratogloua se Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu nechovala k tenistce férově. „Celý proces a ITIA byly vůči Simoně naprosto nespravedlivé, a to je naprosto nepřijatelné,“ zlobil se.

Mouratoglou doufá, že Halepová s odvoláním uspěje. „Doufám, že Simona zvítězí u CAS, což je jediný tribunál, který není řízen ITIA. Také doufám, že WTA, ATP a PTPA udělají maximum pro změnu systému, který ničí kariéry nevinných lidí.“

Turecká tenistka bojuje za očištění svého jména. Nikdy bych nedopovala, brání se

Halepové nezbývá než věřit – a dál bojovat. „Poslední rok byl nejtěžším zápasem mého života a můj boj bohužel pokračuje. Svůj život jsem zasvětila krásné hře. Pravidla, kterými se náš sport řídí, beru velmi vážně a jsem hrdá na to, že jsem nikdy vědomě ani úmyslně neužila žádnou zakázanou látku,“ zdůraznila.