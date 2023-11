Tenistka Kateřina Siniaková bude po ukončení spolupráce s Barborou Krejčíkovou hrát čtyřhru s Australankou Storm Hunterovou, deblovou světovou jedničkou. Obě tenistky by měly spolu nastoupit na lednovém Australian Open.

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se rozešly | Foto: Profimedia

Devětadvacetiletá Hunterová, která uzavřela sezonu na pozici deblové světové jedničky, to řekla australskému webu The Age.

„Ohledně jejího rozchodu s Barborou - nevím, co se stalo. Nic mi do toho není. Ale jsme opravdu dobré kamarádky,“ řekla Hunterová. „Myslím, že prostě chtěla změnu a já taky, takže to bude dobrá výzva. Ale nebudeme na sebe hned vyvíjet tlak.“

Krejčíková s Hunterovou už spolu v minulosti hrály. „Ona je skvělý člověk. Stále řešíme plánování a další věci, jen abychom se ujistily, že jsme na stejné vlně. Ona ví, že chci hrát i trochu dvouhr, ona chce také.“

Nový impulz

Olympijské šampionky z Tokia Siniaková s Krejčíkovou informovaly o konci spolupráce v listopadu po porážce v semifinále Poháru Billie Jean Kingové s Kanadou. Konec iniciovala právě rodačka z Hradce Králové, která hledala nový impulz. Nevyloučila ale, že se s Krejčíkovou dají v budoucnu opět dohromady.

Krejčíková se Siniakovou jsou se sedmi grandslamovými tituly nejúspěšnějším domácím párem. V historických tabulkách takzvané Open éry jim patří dělené páté místo.