Domácí turnaj Livesport Prague Open má za sebou druhý hrací den, do kterého se opět zapojilo i několik českých tenistek. Mladá naděje Linda Nosková si bez větších potíží poradila s Američankou Elvinou Kalievovou, s níž se na kurtu zdržela pouhou hodinu. Postup do dalšího kola slaví rovněž Tereza Martincová, která se však na vítězství nad kvalifikantkou Gabrielou Knutsonovou pořádně nadřela. Očekávaný vstup loučící se Barbory Strýcové do turnaje se nakonec odložil na středeční dopoledne.

tenisový turnaj Agel Open Ostrava 2022 (středa). Linda Nosková | Foto: Deník/Jan Pořízek

Možnost představit se před domácím publikem dostaly také české teenagerky Lucie Havlíčková s Barborou Palicovou, které však do druhého kola turnaje v Praze nepostoupily. Osmnáctiletá Havlíčková podlehla v úterní dohrávce favorizované Francouzce Alizé Cornetové 2:6, 6:4, 2:6, o rok starší Palicová zase padla na raketě kolumbijské tenistky Emiliany Arangové 3.6, 2:6.

První jmenovaná Češka přitom vstoupila do pokračování rozehraného utkání velice dobře a ve zbývajícím průběhu druhé sady nedovolila zkušenější soupeřce ani jeden gem. Třetí sada už se ovšem nesla zcela v režii Cornetové, která si tak zajistila účast v dalším kole pražského turnaje.

„Šla jsem do toho s tím, že nemám absolutně co ztratit. Snažila jsem se pozměnit taktiku a ta se na konci druhé sady osvědčila. Ve třetím setu ale přišla nervozita, začala jsem více kazit a už to nebylo podle mých představ,“ řekla k duelu prvního kola Havlíčková. „To, že jsem ale otočila druhý set, bylo více, než jsem čekala,“ dodala.

Za to velice přesvědčivý výkon předvedla hned při svém úvodním vystoupení v areálu pražské Sparty aktuálně 71. hráčka žebříčku WTA Linda Nosková, která si suverénně poradila s americkou kvalifikantkou Elvinou Kalievovou. Za šedesát minut hry dovolila soupeřce pouhé tři gemy a vítězstvím 6:1, 6:2 vykročila za obhajobou loňského semifinále tím nejlepším možným způsobem.

Za celé utkání ztratila osmnáctiletá rodačka ze Vsetína jediné podání, naopak sama proměnila na příjmu hned pět ze šesti nabídnutých brejkbolů. „Nebyl to nějak extra těžký zápas. Soupeřka byla většinou ta první, která kazila. Mně pak stačilo dávat míčky do kurtu a být agresivnější. Cítím se fajn, měla jsem nějaké zdravotní problémy, ale to už zmizelo. Teď mě nic nebolí,“ těšilo Noskovou.

Sestřih utkání mezi Lindou Noskovou a Elvinou Kalievovou:

Zdroj: Youtube

Ta se v osmifinále Livesport Prague Open utká s vítězkou klání mezi domácí hvězdou Barborou Strýcovou a Ankitou Rainaovou z Indie. Úvodní duel loučící se české legendy byl nakonec kvůli tmě přeložen až na středeční dopoledne.

Českou stopu mezi šestnáctkou nejlepších rozšířila rovněž Tereza Martincová, která se ovšem musela na své úvodní vítězství v Praze pořádně nadřít. Osmadvacetiletá držitelka divoké karty přetlačila po dvou a půl hodinách vyrovnané partie krajanku Gabrielu Knutsonovou 2:6, 6:4 a 6:4.

„Vím, že to nebyl úplně oslnivý výkon, ale tak to zkrátka někdy chodí. Jsem moc ráda, že jsem to nakonec zvládla. Bojovala jsem zejména s tím, abych našla rytmus. Zabít úder nebo si pomoct dobrým servisem je na tomto pomalém povrchu hodně těžké,“ přiznala po utkání viditelně spokojená Martincová, která se v dalším kole utká s Číňankou Jüe Jüan.