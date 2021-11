Favorizované Češky, vítězky Roland Garros i olympijských her, ve čtyřhře přestřílely osmý nasazený pár 31:11 na vítězné údery. Jedinou drobnou komplikaci na cestě k výhře ve skupině El Tajín měly v prvním setu, kdy po ztraceném servisu Krejčíkové přišly o vedení 3:1. Vzápětí si ale vzaly brejk zpátky, úvodní sadu vyhrály 6:4 a ve druhé povolily soupeřkám jedinou hru. "Myslím, že jsme dneska hrály skvěle," radovala se v rozhovoru na kurtu Siniaková. "Byly jsme agresivní, hrály jsme svou hru," doplnila ji Krejčíková.

Vzhledem k účasti domácí hráčky měl zápas v Mexiku výbornou atmosféru. Z té těžily i české tenistky, které spolu hrály poprvé od Indian Wells. "Bylo to úžasné. Díky za to, že jste nám dali energii. Jsem velmi příjemně překvapená, že jste sem všichni přišli a zůstali tady, i když je poměrně chladno," pochvalovala si Krejčíková, která minulý týden při Poháru Billie Jean Kingové v Praze ani jednou do čtyřhry nenastoupila.

V dalších zápasech ve skupině Krejčíkovou a Siniakovou čekají tchajwansko-belgická dvojice Sie Šu-wej, Elise Mertensová a Alexa Guarachiová z Chile s Desirae Krawczykovou z USA. Pro Krejčíkovou je ale nejbližším programem zápas ve dvouhře proti Španělce Garbiňe Muguruzaové.

Čtvrteční večerní singl patřil v Guadalajaře třiadvacetileté Badosaové. Rozhodujícím faktorem byla efektivita při využívání brejkbolů. Zatímco Sabalenková proměnila jen jeden ze sedmi, Badosaová byla úspěšná při všech pěti příležitostech. Výše postavená Běloruska vedla 4:2, ale od té doby už neuhrála ani hru. Třiadvacetiletá Badosaová si po deseti gamech za sebou připsala první výhru do tabulky skupiny Chichén Itzá.

Španělská tenistka proti Sabalenkové navázala na výhru z prvního vzájemného duelu v Cincinnati, kde to ale byla třísetová bitva s tie-breakem na závěr. V dalším zápase Turnaje mistryň se Badosaová utká s Řekyní Marií Sakkariovou, která do něj vstoupila výhrou nad Polkou Igou Šwiatekovou.

Sakkariová v duelu debutantek na Turnaji mistryň porazila Šwiatekovou hladce 6:2 a 6:4 a připsala si první výhru ve skupině Chichén Itzá. První řecká tenistka na vyvrcholení sezony WTA v historii porazila loňskou vítězku Roland Garros i ve třetím vzájemném zápase.

Dvacetiletá polská tenistka v prvním setu ve vysoké nadmořské výšce v Guadalajaře marně hledala stabilitu úderů a prohrála ho za půlhodinu. Ve druhé sadě se o něco zlepšila, ale v sedmé hře nevynucenou chybou z nahraného míče darovala Sakkariové brejk. Šestadvacetiletá aténská rodačka dnes neměla při svém podání problémy, po prvním servisu vyhrála 26 z 27 výměn a odvrátila oba brejkboly. Dominanci potvrdila i v koncovce duelu. Když si v desáté hře vypracovala stavem 40:0 tři mečboly, Šwiateková se usedavě rozplakala. Měla dlouhou pauzu před returnem, který pak poslala do sítě.

Sakkariová se tak mohla před zraky své matky radovat z premiérové výhry Turnaji mistryň. "Je to velké pro mou zemi, pro mě, pro mou rodinu. Je fajn, že tady mám maminku. Myslím, že vidět své dítě tady hrát a vyhrát zápas, je pro ni něco výjimečného," řekla v rozhovoru na kurtu.