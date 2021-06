Už ve třech letech prý bylo vidět, že v něm dřímá neskutečný talent. Toni Nadal to u svého synovce poznal jednoduše. Hodil mu tenisový míček.

„Normálně malé dítě čeká, až se k němu míč dokutálí. Ale Rafael nečekal, místo toho vyrazil míčku naproti. To bylo výjimečné,“ zavzpomínal strýc tenisového velikána na okamžik, kdy v černovlasém chlapečkovi rozpoznal nebývalý potenciál.

Právě Toni Nadal je mužem, který Nadala „udělal“. Od malička ho trénoval doma na Mallorce a krok po kroku ho vedl na cestě mezi tenisovou elitu. A i když jejich vztah během let prošel mnoha turbulencemi, spolupráci ukončili až v roce 2017.

Plačící mamánek

Jaké ale byly začátky? Těžké a bolestivé, jak už to ve velkých příbězích bývá. Přísňák Toni nejdřív musel „vystrašené kotě“ (jak o malém Nadalovi mluvila jeho sestra María Isabel) přetvořit na nemilosrdného válečníka, kterého známe z kurtů.

„Byl jsem na něj tvrdý, chtěl jsem toho od něj hodně. Protože mi na něm záleželo,“ vzpomíná dnes šedesátiletý Toni Nadal v rozhovoru pro BBC. Sám tenis hrával na slušné amatérské úrovni a pak si na Mallorce otevřel tréninkové centrum pro děti.

Žádné z nich nemělo takovou vojnu jako Toniho tichý a poněkud uťápnutý synovec. Nadalova matka zuřila, když se její synek vracel domů z tréninků v slzách. A když se doslechla, že ho Toni nazývá „mamánkem“, chtěla to svému bratrovi zatrhnout. Ale plačící Rafael na ni naléhal, ať to radši nechá být a nezhoršuje to.

„Věřím v tvrdou práci a věřím v hráče, kteří jsou natolik odolní, aby se s tím vyrovnali. Jiný životní styl neznám. Proto jsem byl na Rafu takový. Věřil jsem, že to zvládne,“ líčí Toni Nadal.

Nic než tvrdá práce

Na synovce křičel, cepoval ho. Když měl pocit, že hošík neposlouchá, střílel po něm míčky. Když si Rafael zapomenul přinést lahev s vodou, musel celý trénink pod žhavým španělským sluncem absolvovat bez občerstvení.

Samozřejmostí bylo, že zatímco ostatní děti po tréninku odešly domů, Rafa měl za úkol uklidit zatoulané míčky a umést antukové kurty. Odmlouvání nepřicházelo v úvahu.

Jednou se Nadal (to už mu bylo patnáct let) vrátil z turnaje v Jihoafrické republice. Byl plný dojmů: nejenže turnaj vyhrál, ale poprvé cestoval tak daleko, poznal jinou kulturu, viděl slony, lvi a další divoká zvířata. Jeho kmotra navíc uspořádala velkolepou uvítací oslavu.

Jenže strýc Toni měl jiný názor. Kmotře vynadal, oslavu rozehnal a strhal ze zdí oslavný transparent. Místo toho Rafaela poslal na kutě s tím, že další den brzy ráno musí být na tréninku.

Nejlepší možný trenér

„Chtěl jsem, aby pochopil, že všechno, co už v tomhle věku dosáhl, neznamená v širším měřítku vůbec nic. Byla spousta talentovaných teenagerů, ale pokud chtěl udělat krok dál, musel pokračovat v tvrdé práci,“ říká Toni Nadal.

Není divu, že strýcovy kaprálské metody narážely na odpor a nepochopení. Jak u Rafových rodičů, tak později u čím dál širšího okruhu lidí. Diktátor Toni nepřipouštěl jakékoli vměšování ani v době, když už se o mladém nadaném tenistovi vědělo i po světě.

„Někdy to bylo o nervy, ale věděl jsem, že zůstat s Tonim je pro mě nejlepší. Často mě to štvalo, ale z dlouhodobého pohledu měl nakonec pravdu on,“ napsal Nadal v roce 2011 ve své autobiografii.

Jeden z nejlepších tenistů historie zdůraznil, že se nechce řadit mezi početné sportovce vyprávějící dojemné zkazky o tom, jak jim tréninkový dril zničil dospívání. „Měl jsem pohádkové dětství,“ svěřil se Nadal.

Vyhodit strýce je těžké

Jeho vztah se strýcem/trenérem byl prostě jedinečný. Někdy drsný, ale zároveň plný respektu. Jinak by spolu ti dva určitě nevydrželi bezmála tři dekády a nepřepsali sportovní dějiny.

„Zaprvé jsem jeho strýc a vyhodit příbuzného je těžší než propustit obyčejného kouče. A zadruhé jsem byl ten nejlevnější trenér, jakého mohl mít,“ směje se Toni Nadal, který si od synovce ze zásady nenechal platit.

V soukromí je Rafael Nadal pořád tak trochu tím bázlivým klukem z Mallorky. Například se prý bojí bouřky a nerad usíná potmě. Jakmile ale vkročí na kurt, mění se v zuřivého býka. Díky svému strýci, jenž mu už kdysi poradil: „Každý míč hraj tak, jako by byl poslední.“

A Rafa to tak dělá i v 35 letech…