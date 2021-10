Olympijská vítězka Švýcarka Belinda Bencicová v repríze olympijského semifinále z Tokia vzdala Rybakinové za stavu 4:6 a 1:3 poté, co si poranila pravé koleno. "Takhle jsem samozřejmě zápas končit nechtěla. Přeju Belindě brzké uzdravení," řekla Rybakinová.

Jednačtyřicátá hráčka světového žebříčku Vondroušová postoupila do čtvrtého semifinále v sezoně po páteční třísetové bitvě s domácí Američankou Danielle Collinsovou. Svěřenkyně trenéra Jana Mertla se mohla pokusit oplatit Muguruzaové drtivou porážku ze semifinále turnaje v Melbourne před Australian Open. Poté se Vondroušová dostala mezi nejlepší čtyři ještě v Tokiu a před dvěma týdny v Lucemburku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.