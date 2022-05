Smutný den tenisové popelky. Bylo toho na mě nějak moc, povzdechla si Krejčíková

Takový start pařížského turnaje ze strany světové dvojky a loňské vítězky nečekal asi nikdo. A možná ani samotná Barbora Krejčíková. Měla to být spanilá jízda za antukovou obhajobou, po trpkém dni pravdy se však veškeré naděje proměnily v hromadu smutku.

Rychlý konec. Krejčíková při obhajobě titulu v Paříži vypadla hned v prvním kole

Dobře, antuková obhajoba je v tomhle případě zřejmě malinko troufalé slovní spojení, zejména když vezmeme v potaz teprve nedávno doléčené zranění rodačky z Ivančic na Brněnsku. A jak sama uvedla po zápase, trénink je sice pěkná věc, ale herní vytížení to zkrátka nenahradí. A dost pravděpodobně to mohl být jeden z důvodů, proč tenisová popelka při své letošní premiéře v Paříži vybouchla.

„V průběhu druhého setu mi to nějak přestalo fungovat. Jednoduše jsem fyzicky zkolabovala, což je celkem pochopitelné, když jsem dlouhou dobu nehrála žádné zápasy. Tréninků bylo dost, ale zápasy bývají obvykle úplně o něčem jiném. Snažila jsem se, ale prostě to nevyšlo,“ povzdechla Krejčíková.

Návratu do Paříže obětovala úplně všechno

Zápas s francouzskou teenagerkou Parryovou přitom rozehrála skvěle, za několik málo desítek minut si vytvořila pohodlnou půdu pod nohama v podobě zisku úvodní sady. Druhý set sice Krejčíkové nevyšel, ale v tom rozhodujícím si zase vzala vedení zpět na svou stranu. Avšak pouze do stavu 2:0. Poté přišel jeden velký a nečekaný kolaps.

Česká naděje číslo jedna nezvládla koncovku vyrovnaného duelu na centrálním dvorci Philippa Chatriera a postup darovala do rukou domácí tenistky. Téměř zaplněné tribuny malebné arény opěvovaly jméno hrdinky okamžiku, svěřenkyně trenéra Aleše Kartuse naopak rychle utíkala do útrob stadionu. Slovo porážka jí tady ve francouzské metropoli bylo naprosto cizí. Tedy až do pondělního odpoledne.

? Diane Parry sort la championne de Roland-Garros en titre, Barbora Krejcikova, 1-6 6-2 6-3 ! #RolandGarros pic.twitter.com/7vwBonnwsb — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022

To se Krejčíkové, jež svůj start na antuce ladila po boku světové jedničky Igy Swiatekové, proměnilo v hotovou noční můru. A zklamání, které se jen těžko slovy vysvětlovalo. „Hrozně moc to bolí, zejména tady v Paříži, ale někde jsem zkrátka musela začít. Po tenisové stránce to nebylo tak špatné, po té fyzické ale už ano,“ přiznala šestadvacetiletá tenistka.

Už jen samotný start na Roland Garros byl v případě Krejčíkové zavalen řadou otazníků, do ostrého zápasu vlétla úplně poprvé od konce února. Mohla si dát volno, ona ale chtěla za každou cenu přijet a bojovat. A kde jinde oprášit tehdy tak rozjetý motor než právě v Paříži. „Nechtěla jsem turnaj rozhodně zmeškat, takže i přesto všechno jsem šťastná, že jsem se vrátila,“ odpověděla na dotaz, jestli skutečně nepřemýšlela o vynechání oblíbeného podniku.

Po nejistém úvodu přišla spása. Na kurtu jsem slyšela všechno, smála se Kvitová

Bučení diváků a proplakaná konference

Před rokem se po centrálním dvorci promenádovala s blyštivou trofejí, jedinečný příběh české lvice tehdy hltal celý pařížský stadion. Dnes si tu však musela vytrpět hlasitou podporu domácí tenistky a také jeden dosti nelichotivý moment. Když se Krejčíková po prohrané druhé sadě odebrala na nějakou chvíli do šatny, její následný návrat na dvorec doprovázelo hlasité bučení.

Gesto, které se k dámě, jež se loňským triufem navždy zapsala mezi legendy tohoto turnaje, rozhodně nehodilo. Ale i tak přišlo. „Popravdě moc nevím, co k tomu říct. Mrzelo mě to, moc jsem nepochopila, proč na mě diváci pískají,“ divila se.

Barbora Krejčíková s trofejí z Roland GarrosZdroj: ČTK/Panoramic

Pozápasovou tiskovou konferenci proplakala, po skromném gestu jednoho z dotazujících novinářů dokonce požádala organizátora o přerušení rozhovorů. Slzy a obrovská bolest ji k dlouhým proslovům zkrátka nepustily. A ani samotným zástupcům médií v tu chvíli nebylo příliš do řeči.

To nejhorší má česká jednička snad za sebou, na pařížském mítinku však ještě zdaleka nekončí. „Teď si vyčistím hlavu, půjdu do čtyřhry a věřím, že se nám v ní zadaří lépe než mně v singlu. Důležité bude, že odehraji nějaké zápasy, které v této situaci rozhodně potřebuju,“ dodala.

Pondělní porážka navíc vytlačí Krejčíkovou z elitní desítky, jelikož vzhledem k loňskému triumfu přijde téměř o dva tisíce cenných bodů. Ale žebříčkový pád směrem dolů bere rodačka z Brněnska s úsměvem. „Myslím si, že mi to může pomoct. Budu moct hrát také jiné turnaje než ty velké, nikdo ode mě nebude nic očekávat a já si zase půjdu tou vlastní cestou,“ zakončila s výjimečným úsměvem na tváři.