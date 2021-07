Když Roger Federer v roce 2003 získal svůj první wimbledonský titul, Hubertu Hurkaczovi bylo šest let. Možná se tehdy díval doma ve Vratislavi na televizní přenos a právě při pohledu na švýcarského elegána se rozhodl pro tenisovou kariéru.

Ve čtvrtek večer si polský tenista připsal své zatím nejcennější vítězství na profesionálním okruhu. Ve čtvrtfinále Wimbledonu totiž čtyřiadvacetiletý Hurkacz rozstřílel zdejší legendu Federera 6:3, 7:6 a 6:0 (!) a dost možná definitivně ukončil Federerův sen o devátém triumfu na zeleném londýnském pažitu.

„Je to super výjimečný pocit,“ usmíval se Hurkacz po zápase. „Je to splněný sen, obzvlášť když si uvědomím, co všechno tady na tom kurtu Roger dokázal,“ dodal 17. tenista světového žebříčku a teprve druhý Polák, který se kdy (mezi muži) dostal do semifinále grandslamu.

0:6. Na to král Roger není zvyklý

Na Federerovi, kterému bylo ve čtvrtek přesně 39 let a 337 dní, bylo od začátku znát, že má daleko ke své elitní formě. Často kazil (31 nevynucených chyb), nedokázal se dostat do obvyklého tempa a ve třetím setu zcela odešel.

Hurkacz mu na rozloučenou nadělil nevítaný dárek v podobě „kanára“ a věřte nebo ne, bylo to vůbec poprvé, kdy Federer v All England Clubu prohrál set 0:6 (a to má na kontě 22 účastí).

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Na grandslamu se mu to stalo teprve potřetí v kariéře – oba předchozí případy ho potkaly na Roland Garros. Poprvé v roce 1999, když tam coby neznámý teenager debutoval (prohrál s Patrickem Rafterem) a podruhé ve finále v roce 2008 z rakety Rafaela Nadala.

Musí promyslet, co dál

Otázka je, zda se Federer na Wimbledon ještě vrátí… „Nejsem si jistý, zda jsme tu tohoto velikána nespatřili naposledy,“ podotkl pro BBC Boris Becker. „V tie-breaku druhého setu odehrál několik hodně divných míčů, to jsme od něj na centrkurtu ještě nikdy neviděli. Málo platné, čas se nezastaví před nikým,“ dodal slavný Němec.

Sám Federer se po zápase tvářil zklamaně a vyhýbavě. „Vážně teď nevím, jestli tu ještě někdy budu hrát. Samozřejmě bych rád, ale v mém věku nikdy netušíte, co číhá za nejbližším rohem.“

An ovation for 22 years of memories ?



It's been a pleasure as always, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/GvsOenp68C — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Musí si prý vzít pár dnů na rozmyšlenou, co udělá se zbytkem sezony, potažmo celé impozantní kariéry. „Uvidím, co bych musel udělat, abych se vrátil v lepší formě a byl konkurenceschopný. Jsem šťastný, že jsem se sem vůbec dostal a že jsem postoupil tak daleko, ale porážka mě pochopitelně štve,“ řekl Federer.

Svůj celkově 21. grandslamový titul tak nezíská (zůstává na dvaceti stejně jako Nadal), naopak Novak Djokovič dál táhne za devatenáctým triumfem. Ve čtvrtfinále si hladce poradil s Maďarem Mártonem Fucsovicsem a v semifinále ho čeká Denis Shapovalov z Kanady.