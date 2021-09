Nechám na kurtu všechno, slíbila Muchová před startem US Open

Česká tenistka Karolína Muchová vstoupí v pozdních večerních hodinách do US Open. Její soupeřkou bude Španělka Sorribesová. „Snažíme se připravit moje tělo i hru nejlépe, jak to půjde. Doufám, že to bude dobré,“ sdělila Karolína Muchová

Česká tenistka Karolína Muchová. | Foto: ČTK

Čtyřiadvacátá tenistka světového žebříčku bude v New Yorku obhajovat loňské osmifinále, ve kterém vypadla s Viktorií Azarenkovou. V letošním roce se jí zatím na grandslamech dařilo. Na Australian Open došla do semifinále, v Paříži skončila ve třetím kole a na Wimbledonu jí vystavila stopku ve čtvrtfinále Němka Kerberová. Pro úspěch na americkém betonu bude důležitý zdravotní stav nasazené hráčky číslo 22. S tím často bojuje a skrečovala také před jedenácti dny v osmifinále turnaje v Cincinnati kvůli břišnímu svalu. Bouzková si zamilovala atmosféru arény Arthura Ashe. Lekla se ovací Tysonovi Přečíst článek › Na tiskové konferenci před posledním grandslamem sezony přiznala, že stále není úplně stoprocentně fit. „Ještě něco dolaďujeme, ale snažíme se připravit moje tělo i hru nejlépe, jak to půjde. Doufám, že to bude dobré,“ sdělila Karolína Muchová. Ta je ráda, že v ochozech budou moci fandit diváci. „Na kurtu je potom úplně jiná akustika a dynamika. U mě je to hlavně jiné v tom, že si ráda předávám energii s fanoušky,“ potvrdila. V úvodních třech kolech jí los přál, protože nepotká nasazenou soupeřku. Ta měla čekat případně ve 3. kole, jenže domácí Jennifer Bradyová se odhlásila. Naopak v osmifinále může narazit pětadvacetiletá hráčka na ten největší kalibr - světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Vlk proti ovcím? Djokovič sahá po kalendářním Grand Slamu, hlad ho neopouští Přečíst článek › „Ale žádný bič, kam bych měla dojít nebo co od sebe očekávám, nemám. Beru to kolo od kola a nechám na kurtu všechno už v zápase prvního kola,“ prozradila Muchová, se Španělkou jediný vzájemný duel v roce 2016 na antuce prohrála. Podle programu by se na kurt číslo 6 měla vydat až jako poslední ve čtvrtém zápase v pořadí, což by mohlo být okolo půl jedenácté večer.