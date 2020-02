Začala už v roce 1987, tedy jedenáct let před Sofiiným narozením. Její rodiče tehdy emigrovali ze Sovětského svazu do USA. „Chtěl jsem lepší budoucnost pro své děti,“ popsal Alexander Kenin. Newyorské začátky přistěhovalecké rodiny byly trudné, plné dřiny a nejistoty.

Sama Sofia se v roce 1998 narodila v Moskvě, kam se rodina nakrátko vrátila kvůli příbuzným. Brzy následoval další přesun přes oceán, tentokrát na Floridu. Tam malá holčička objevila svou životní vášeň. „Od tří let jsem si hrála jen s míčky a raketou. Nechtěla jsem jiné hračky. A tak mě táta vzal jednoho dne si zahrát tenis,“ svěřila se Keninové.

Trenérům bylo okamžitě jasné, že jde o výjimečný talent. Dívka postupně prošla systémem výchovy elitních tenistek v USA a nyní začíná sklízet plody tvrdé práce. V jednadvaceti letech se poprvé probojovala do finále grandslamu a hned ho vyhrála. Zároveň poskočila do první desítky žebříčku WTA.

Vášeň a bojovnost

„Hlavní je mít v sobě vášeň a bojovnost. To se nedá naučit, to prostě musíte cítit,“ říká Keninová. Ve finále to předvedla naplno: ve třetí sadě, kdy za stavu 2:2 při svém podání prohrávala 0:40. V extrémně složité situaci se nesložila. Zahrála několik famózních úderů a odrazila se k vítězství.

Vzorem Keninové je Serena Williamsová, od malička ale obdivovala i ruské tenistky. „Dívala jsem se na Marii Šarapovovou a Annu Kurnikovovou a myslím, že mám jejich odvahu a vášeň. To je to ruské ve mně,“ usmívala se nejlepší americká tenistka současnosti. A vděčně se obrátila na své rodiče: „To díky nim teď můžu žít svůj americký sen.“