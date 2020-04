Jednu z nich přidal i jeho dlouholetý rival, ale také přítel Rafael Nadal. "Jak z našich společných diskuzí víš, souhlasím s tím, že by bylo skvělé dostat se z této světové krize spojením mužského a ženského tenisu do jedné organizace," uvedl španělský tenista, jenž získal pouze o jediný grandslam méně než Federer.

Éra profesionálního tenisu začala v roce 1968 a o čtyři roky později byla založena organizace ATP, jež od té doby řídí mužský okruh. V roce 1973 založila Billie Jean Kingová asociaci WTA, pod niž spadá ženský profesionální tenis.

Ani šestasedmdesátiletá Kingová by se spojení obou organizací nebránila. "Souhlasím s tím a říkám to od začátku 70. let. Jeden hlas, ženy a muži dohromady, to je moje dlouhodobá vize tenisu," napsala v reakci na Federerův názor hlasitá bojovnice za práva žen. "Samotná WTA byl vždy jen plán B. Jsem ráda, že jsme na stejné lodi. Pojďme to tedy udělat," dodala americká legenda.

