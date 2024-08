Prize money, rovnocenné odměňování mužů a žen v tenise – to je to, oč tu běží. Ožehavé téma se rozvířilo po konci tenisového podniku v americkém Cincinnati. Vítěz mužské části Jannik Sinner totiž obdržel bezmála dvakrát takovou finanční sumu, co triumfující Aryna Sabalenková. A právě ona nenechala nit suchou. „Ženy si zaslouží být placeny stejně jako muži,“ prohlásila.

Zaoceánská akce na tvrdém povrchu, jež se konala do 19. a 20. srpna, se přitom hrála maximálně do tří setů, a to jak v mužské části, tak v té ženské. Přesto současný král žebříčku ATP, Ital Jannik Sinner, jehož v poslední době doprovází dopingový skandál, dostal v přepočtu více než 23,5 miliónu korun, zatímco ženská světová dvojka Aryna Sabalenková si přišla pouze na 11,8 miliónu korun, tedy na balík bezmála o polovinu chudší.

Běloruská tenistka se k nerovnoměrným prize money vyjádřila pro list The Guardian. „Z pohledu televize, z prodeje vstupenek, zkrátka ze všech stran je to nespravedlivé,“ nebrala si servítky Sabalenková. „Samozřejmě, že kluci budou vždy fyzicky silnější než ženy, ale to neznamená, že nepracujeme tak tvrdě jako oni. Ženy si zaslouží být odměňovány stejně jako muži.“

Naprosto směšné prize money

Se šestadvacetiletou sportovkyní souhlasil jeden z řad uživatelů sociální sítě X. „Bylo naprosto směšné, že dámská vítězka obdržela méně než polovinu sumy, co nejlepší muž minulý týden v Cincinnati.“ Další argumentoval cenou lístků na okruzích. „Souhlasím. Všichni platíme za vstupenky identickou částku, proč tedy chlapi dostávají více peněz?“

Účet Brandon měl podobný úhel pohledu. „(Sabalenková – pozn. red.) má pravdu, což se ale netýká grandslamů, v nichž muži odehrají větší minutáž. Odměny by měly být stanovené na základě herního formátu a setů potřebných k výhře. Na grandslamech by tedy měly být prize money o jednu třetinu vyšší.“

Háček tkví právě v tom, že na americkém podniku nastoupili vítězové obou okruhů ke stejnému počtu duelů, přičemž postupující musel vždy urvat dva vítězné sety. Na platformě X se však objevili i tací, kteří argumentaci ženské vítězky rozporovali. „Další sportovec, který nechápe, z čeho vychází odměňování. Smutné,“ napsal profil J3RONIMO.

Tenisová elita zůstává ve Spojených státech kvůli prestižnímu US Open, které startuje již na začátku příštího týdne. Tam budou finanční bonusy za triumf zcela identické. Neporažení jedinci obou pohlaví v singlu obdrží v přepočtu více než 81 miliónů korun.