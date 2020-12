Vyhrát utkání v profesionální soutěži právě na Štědrý den se v kariéře povede jen hrstce českých sportovců. Do této společnosti se od letoška může řadit tenistka Anna Sisková. Na turnaji v Tunisku vyhrála 24. prosince zápasy dokonce dva. Jak talentovaná hráčka z Olomouce prožívá své první Vánoce mimo Evropu?

Olomoucká tenistka Anna Sisková hraje během Vánoc na turnaji v Tunisku. | Foto: archiv Anny Siskové

„Vždycky jsem trávila Vánoce doma s rodinou. Letos to vyšlo tak, jak to vyšlo, ale je tu se mnou ségra a domů jsme pochopitelně volaly, takže to nebylo až tak špatné,“ popisuje Anna Sisková své netradiční zážitky.