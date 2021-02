Báro, jak se seběhlo, že jste se ocitla v Austrálii po boku Karolíny Muchové?

Já Káji zhruba od prosince pomáhám s různými věcmi mimo kurt, takže jsem v jejím v širším týmu. A když David Kotyza nemohl odletět z důvodu, že byl nemocný, tak padla řada na mě. Jsem tady vlastně za něj.

V roli trenérky?

Ano, na akreditaci budu mít napsáno trenérka (usmívá se). Ale jsem taková prodloužená ruka, spojka.

Vaše cesta do Austrálie proběhla v pohodě? Neměly jste s Karolínou strach, že skončíte v tvrdé karanténě?

Největší obavy jsou vždy z letiště a z transportů, tam je člověk vystavený většímu riziku. Ale zvládly jsme to. Bylo nepříjemné, že některá letadla měla na palubě infikovaného cestujícího a všichni tedy museli do tvrdé karantény. To byla trošku ruská ruleta, jestli to vyjde na nás, ale nevyšlo.

To vám zásadně zpříjemnilo situaci. Byla to velká úleva?

Rozhodně. Je velký rozdíl, jestli je někdo v tvrdé karanténě, kdy nesmí vystrčit hlavu na čtrnáct dnů z pokoje, nebo jestli může aspoň na pět hodin zmizet do klubu.

Jak vypadá váš denní režim? Je zásadně odlišný oproti dřívějším standardům?

Pro hráče je to obrovský rozdíl, jsou zvyklí na něco úplně jiného. Ale museli s tím počítat, protože situace ve světě je taková, jaká je, a tady se extrémně snaží, aby se turnaj mohl odehrát. Je to těžké pro obě strany. V našem případě to probíhá tak, že nás vyzvednou na pokoji v určitý čas a odjíždíme do klubu, kde máme přesně naplánované, od kdy do kdy máme fitko. Následně hned přecházíme na dvě hodiny na kurt, potom máme hodinu na jídlo a vracíme se zpátky. Celý ten proces, kdy můžeme být venku, je přesně spočítaný na pět hodin. Po tomto čase nás transportují zpátky na hotel, kde musíme jít hned do pokoje.

Večerní procházka ve městě nehrozí?

Ne, určitě ne (směje se). I volnější karanténa obsahuje propustku z hotelu jen na pět hodin. Nejen že nemůžeme jít večer do města, nebo kamkoliv z hotelu ven, ale ani se nemůžeme pohybovat mezi pokoji. Takže já se s Kájou vidím v klubu, na kurtech a pak když si voláme přes Zoom večer u večeře. Ale jinak se nemůžeme vídat ani tady na patře.

Stačí hráčům jen pár hodin denně v tenisovém klubu? Chtěli by víc?

Hlavně by si představovali udělat si režim trochu jiný, po svém, jak jsou zvyklí. Někdo hraje dvakrát a do fitka jde až potom, kdežto za téhle situace není prostor, aby si to dělali tak, jak potřebují. Je to nějak naplánované. Není prostor na improvizaci nebo jiné zaváhání. Fitko mají i před tenisem a to si myslím, že spoustě hráčů nevyhovuje. Protože chtějí být čerství hlavně na tenisovou část. Ale prostě tak to tady je a s tím všichni museli počítat, že to letos bude vypadat jinak. Nicméně i tak si myslím, že jsou z toho někteří překvapení.

Jaká je nálada mezi tenisty?

Řekněme, že je to takové napůl. Dost to ovlivnila skutečnost hned po příletu, že někdo musel do tvrdé karantény a někdo může aspoň na pár hodin do klubu. Kdo byl na palubě s někým nakaženým, musí být zavřený na pokoji. A třeba i přesto, že je deset dní negativní. Tihle hráči jsou samozřejmě naštvaní a snáší se jim to špatně, což je pochopitelné.

Naštěstí je karanténa u konce. Blíží se první turnaje.

Nezdá se to, ale čtrnáct dnů je dlouhá doba. Myslím, že každý odškrtával po dni v kalendáři, kdy mu skončí karanténa a bude se moci vrátit do svého režimu, tréninkového tempa, nebo už turnajového.

Jak vypadají vaše tréninky na kurtu?

Je to vymyšlené tak, že každý hráč má k sobě do týmu druhého hráče. A čtrnáct dnů stráví na kurtu spolu. Jsou tady týmy po dvou hráčích, kteří spolu trénují celé dva týdny. Kvůli situaci je to zařízené tak, aby týmy držely spolu. Takže Kájá se domluvila s Kájou Plíškovou. Tenhle tým spolu odchází z hotelu a také se na něj vrací. Nejde to tak, aby jedna šla a druhá ne, nebo aby se jakkoliv rozpojovaly. Celých pět hodin musejí absolvovat spolu. Takže holky hrávají spolu jak trénink, tak body. Já jsem nepřetržitě v kontaktu jak s Davidem Kotyzou, tak s kondičním koučem, a mám od nich pokyny. Funguje to tak, že to hlídám. Buď jim k tomu něco řeknu já, nebo pracujeme na tom, co máme na seznamu od Davida.

Jak je na tom Karolína s formou? Byla zklamaná z toho, že musela odstoupit z dosud jediného letošního turnaje v Abú Dhabí?

Zklamaná určitě byla, protože s tím tam nejela, aby si zahrála jenom jeden zápas. Ale první vyhrála a myslím, že je důležité, aby si to vyhodnotila tak, že je vždycky příjemné vyhrát zápas na začátku sezony. Určitě by si přála hrát déle, měla několik dnů volno a pak tady ještě dva tři dny trvalo, než se z hotelu mohl kdokoliv dostat. Teď to vypadá tak, že formu získává zpátky, má to vzestupnou tendenci a ještě máme pár dní, než začne další turnaj. Myslím, že to bude dobré.

Jak vypadají její tréninkové zápasy s Karolínou Plíškovou? Kdo má navrch?

Je to vyrovnané (usmívá se).

Je cílem Karolíny využít lepších podmínek na přípravu, proti těm v tvrdé karanténě, a dojít na australských turnajích daleko?

Je to výhoda, ať už po fyzické stránce, že můžete být na kurtu nebo ve fitku, oproti těm, kteří nemohou vytáhnout hlavu z pokoje. Ale je to tady zařízené tak, že první týden před Australian Open budou tři turnaje a jeden z nich bude přímo pro hráčky, které měly tvrdou karanténu. Není to tak, že byste si pro první kolo dostali někoho, kdo čtrnáct dní jenom cvičil na pokoji. Ale samozřejmě bude to těžké, ať už bude hrát s kýmkoliv.

Hráčka, TV expertka, trenérka



Zdroj: Deník/Jan PořízekBarbora Štefková toho ve svých pětadvaceti letech stihla už poměrně hodně. Profesionální kariéru musela bohužel v roce 2019 ukončit. Důvodem byla reaktivní artritida způsobující bolesti obou zápěstí. Vše zlé ale k něčemu dobré.



„Otevřelo se mi tím pár dveří,“ říká. Z olomoucké rodačky se stala tenisová expertka České televize. V prosinci loňského roku navíc rozšířila tým Karolíny Muchové.



„Práce v televizi mě baví, úplně nemám ambicí být trenérkou, ale myslím, že všechno tohle mě nějak posouvá. Nejvíc mě baví, že vše můžu kombinovat,“ usmívá se.