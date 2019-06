Neortodoxní údery za zády, precizní loby i veselé hlášky, které bavily diváky. Tradiční exhibice předcházející finále dvouhry na prostějovském Czech Open měla ovšem letos jasný motiv – loučení Radka Štěpánka s domácím turnajem, na kterém dokázal třikrát vybojovat trofej.

„Ta vítězství mě nakopla do dalších bojů. Prostějovský turnaj měl velký vliv na spoustu mých vydařených sezon,“ přiznal Štěpánek, který nastoupil do exhibiční čtyřhry po boku Ctislava Doseděla, jenž jej tenisově vychovával v nedalekém Přerově.

„Nakonec jsme udělali rozhodnutí odejít do Prostějova, což bylo správné,“ vzpomínal čtyřicetiletý karvinský rodák.

Za doby působení v prostějovském klubu se z něj stal daviscupový šampion i majitel olympijské medaile.

Raketu věnoval tátovi

Po exhibičním vítězství nad párem Petr Pála – Pavel Vízner poděkoval Štěpánek své rodině, která nemohla na rozlučce chybět. Vlastimil Štěpánek měl při závěrečném proslovu syny slzy v očích.

„Je to pro mě speciální den a speciální chvíle. Mám tady rodiče, díky kterým jsem se mohl věnovat tomu, co mě od malička bavilo – hrát tenis. Oni mi k tomu dali veškerou podporu. Raketu, se kterou jsem dal poslední eso dnešního zápasu, věnuji tátovi, protože bez něj bych tady nemohl stát. On mi dal všechno to, abych se mohl vydat na cestu tenisovým životem,“ pronesl dojatý Štěpánek.

Následoval dlouhý aplaus na otevřené scéně pro rodiče české tenisové legendy.

Do Londýna za Dimitrovem

Štěpánek prochází i po konci aktivní kariéry mimořádně šťastným obdobím. S bývalou tenistkou Nicole Vaidišovou vychovává jedenáctiměsíční dceru. Již v pondělí však odlétá do Londýna, připravovat na travnatou část sezony bulharského tenistu Grigora Dimitrova, se kterým čerstvě spolupracuje.

Na Roland Garros došel Dimitrov do třetího kola, na trávě bude chtít uplatnit svůj útočný herní styl. „Čeká nás Queen's Club a poté Wimbledon, to je moje nejoblíbenější část sezony a moc se tam těším,“ svěřil se Štěpánek.

Prokletý Prostějov?

Na druhé straně sítě nastoupil proti Štěpánkovi s Dosedělem bývalý elitní světový pár Pála – Vízner.

„S Pavlem jsme spolu nehráli asi patnáct let a Slávu Doseděla jsem neviděl, ani nepamatuju. Krásně jsem si zahrál, vážím si pozvání, rád vzpomínám na spolupráci s Radkem, která trvala dva a půl roku,“ popisoval Petr Pála, v současnosti kapitán českého fedcupového týmu.

Své herní umění rozhodně nezapomněl. „Pořád jsme sehraní. Vím, kam se Petr pohne a jakým způsobem reaguje, takže to tam hned naskočilo,“ pochvaloval si Pavel Vízner.

Tři účastníci Štěpánkovy rozlučky si pozvání do Prostějova vážili, byť na místní Czech Open nemají z vlastní profesionální kariéry dobré vzpomínky.

„Moje vzpomínky jsou úplně strašné,“ vzpomínal pobaveně Pála. „Vyhrál jsem tady snad jeden zápas, přitom jsme byli častokrát vysoko nasazení. Nějak se mi tady nedařilo,“ uvažoval.

„Já jsem tady ani to jedno kolo nikdy nepřelezl. Nějak mi to tady nesedělo, ale to se někdy stane,“ doplnil jej Vízner.

„Taky se mi tady nedařilo, v Praze to bylo dobré, ale tady ne,“ přidal svoji vzpomínku Sláva Doseděl.

Během sobotní exhibice to však na kurtu vůbec nebylo znát. Fanoušci se náramně bavili.