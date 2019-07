Strýcová porazila v turnaji už třetí nasazenou hráčku. Před Mertensovou vyřadila v 1. kole dvaatřicítku Lesju Curenkovou z Ukrajiny a ve třetím kole turnajovou čtyřku Kiki Bertensovou z Nizozemska. Ve čtvrtfinále Wimbledonu i grandslamu si zahraje podruhé, poprvé to bylo v roce 2014.

Třiatřicetiletá Strýcová přišla o vyrovnanou první sadu v desáté hře. Pří svém podání smečovala do autu a při setbolu poslala bekhendový volej do sítě. Ve druhé sadě se už zdálo, že s dvouhrou loučí: prohrávala 2:5, ale za stavu 3:5 nenechala soupeřku zápas dopodávat a brejkem se nadechla k velkému obratu.



Začala hrát aktivněji, nutila Belgičanku chybovat a získala osm her v řadě. Mertensová se nechala ve třetí sadě za stavu 0:3 ošetřit a Strýcová se na lavičce zakryla ručníkem, aby neprochladla. Duel elitních deblistek - Češka je světovou trojkou a Mertensová pětkou - poté dovedla do vítězného konce.



Z pavouka dvouhry se překvapivě poroučela světová jednička Ashleigh Bartyová. Australská tenistka, jež v předchozích týdnech slavila tituly na Roland Garros a v Birminghamu, podlehla po sérii 15 vítězných zápasů Američance Alison Riskeové 6:3, 2:6, 3:6.