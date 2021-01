Česká tenistka totiž během cesty potkala osobu nakaženou koronavirem. V praxi u protinožců to znamená přísný režim. „Bojí se, abychom sem něco nepřitáhli. Nám nezbývá, než ta nařízení respektovat,“ hlásí 34letá reprezentantka z Austrálie.

Spolu s dalšími sedmdesáti tenisty a tenistkami je nyní na dva týdny zavřená v hotelu na pokoji. Sama si tak složila rotoped a snaží se na něm udržovat kondici.

Austrálie je v tomhle dost striktní. Můžete popsat, co můžete dělat?

Nic moc. Jsme v úplné izolaci, nesmíme nikam jít, ani se nesmíme s nikým vidět.

Takže ptát se na to, jak jste zvládla přechod z české zimy do australského tepla je asi zbytečné, co?

To vám řeknu tak za deset dnů. Ovšem z okna to vypadá, že je venku hezky, teploměr ukazuje tak 19 stupňů, venku je asi příjemně. Austrálii mám ráda a tahle karanténa na tom nic nezmění.

Může pauza ovlivnit váš vstup do sezony?

Tenis hraju dlouho, za tu dobu ho snad hrát nezapomenu.

Ale naposledy jste na okruhu WTA nastoupila v říjnu na turnaji v Ostravě…

Je pravda, že takhle dlouhou pauzu jsem nikdy v kariéře nezažila. Ale pro všechny je ta situace nová a těžká. Já jsem se ji snažila využít k tréninku, brala jsem to den po dni. Stejně jako teď tady, jinak to asi ani nejde.

Prosinec jste si zpestřila alespoň extraligou. Proto, abyste měla nějaký zápas?

To úplně ne, já hraju týmové soutěže hrozně ráda. Moc mě navíc těší, že jsem mohla být v týmu, který získal český titul.

Proč jste vynechala úvodní turnaj sezony v Abú Zabí?

Nechci být tak dlouho pryč z domova. I takhle budu v Austrálii déle než měsíc.

Nebude složité dohnat zápasové manko?

Samozřejmě, že zápasy chybí, začátek nebude lehký. Ale má to takhle většina holek, které nebyly v Abú Zabí. S tím je zapotřebí se poprat.

S jakými plány vůbec jdete do sezony?

Hlavně si přeju, aby se některé turnaje odehrály i s diváky. Abych si ji, i přesto, jak to teď momentálně je, mohla užít a hrála tak, jak sama vím, že umím.

Budete se soustředit zase především na čtyřhru po boku tchajwanské parťačky?

Ano, budu hrát zase se Sie Šu-wej a už se na to moc těším. Chtěla bych, aby se mně povedl nějaký grandslam. A to nejen v deblu, ale i v singlu.

Máte už přesně daný další program?

Po Melbourne pokračují turnaje v Dauhá a Dubaji. Kalendář není úplně ideální, ale při tom, co svět teď zažívá, se není vůbec čemu divit. Můžeme být vůbec rádi, že se snad nějaké turnaje odehrají.

Tuhle otázku jsem si nechal záměrně na závěr. Řekněte: je tohle vaše poslední sezona?

Na to zatím neumím odpovědět, protože já to sama ještě úplně nevím. Je mi už 34 let, takže k tomu všechno směřuje. Ale kdo ví…