Strýcová se vrátí na kurty. Chtěla bych rozlučku s fanoušky, plánuje

ČTK

Tenistka Barbora Strýcová, která před necelými dvěma lety ukončila kvůli mateřství kariéru, se vrátí v létě krátkodobě na kurty. Bývalá světová jednička ze čtyřhry to oznámila na sociálních sítích. Turnaje, do kterých hodlá zasáhnout, zatím nespecifikovala. Mohla by to pro ni ale být příležitost dát sbohem fanouškům, s nimiž se tehdy kvůli těhotenství nemohla ideálně rozloučit.

Česká tenistka Barbora Strýcová.