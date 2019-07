Třiatřicetiletou Strýcovou čeká sedmatřicátý zápas kariéry ve Wimbledonu a na centrkurtu se představí teprve počtvrté. V minulosti na něm prohrála čtvrtfinále s Petrou Kvitovou před pěti lety, v 1. kole v roce 2015 se Sloane Stephensovou a první výhru si připsala v úterním utkání s domácí Britkou Johannou Kontaovou.

"Může to pomoct hodně, že jsem si to už vyzkoušela, Proti Johanně jsem z toho byla nervózní, přeci jen to je Wimbledon a centrkurt. Ze začátku mi to trochu vzalo vítr z plachet, takže jsem ráda, že nebude první na centru," řekla Strýcová.

Do utkání se sedminásobnou vítězkou turnaje Williamsovou půjde v roli outsiderky, ale bez bázně. Chce zkusit hrát znovu aktivně a hodně chodit k síti. V pěti zápasech předvedla 65krát servis-volej a zbylých 127 hráček dohromady 184krát. "Půjdu hrát svůj tenis co nejlíp. Proti takové hráčce musí být výkon fakt nahoře. Buď mě sfoukne, nebo půjde o vyrovnaný zápas a rozhodne každý detail," řekla Strýcová.



Od Williamsové musí čekat tvrdý servis. Američanka nasázela soupeřkám 41 es. "Bude důležité se držet v zápase. Snažit se hrát výměny, aby viděla, že tam jsem a snažím o každý balon. Chci být v mysli pořád silná," řekla Strýcová.



Strýcová ve třech zápasech s Williamsovou neuhrála set. S českými tenistkami má Američanka výrazně pozitivní bilanci, vyhrála 48 zápasů a prohrála jen pětkrát. Po loňském návratu k tenisu po mateřské pauze ale má s Češkami bilanci 2:2, prohrála s Kvitovou a letos na Australian Open s Karolínou Plíškovou.

Čtvrteční program (začátek 14:00 SELČ):



Centrální dvorec: Svitolinová (8-Ukr.) - Halepová (7-Rum.), Strýcová (ČR) - S. Williamsová (11-USA).