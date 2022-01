Pokud jde o Nadala, ten na „Djokerovy“ trable při příletu do Melbourne reagoval uvážlivě. „Podle mě je normální, že to Australany tak naštvalo,“ komentoval Nadal podezřelou (a následně zrušenou) výjimku pro Djokoviče. „Podle mě je jasné, že když jste očkovaní, můžete hrát na Australian Open i kdekoli jinde. Svět už kvůli nedodržování pravidel trpěl dost.“

Na internetu se mezitím začaly šířit vtípky na adresu srbského tenisty. Věděli jste například, že onen přísný úředník na letišti, který Djokoviče nepustil dál, měl docela povědomou tvář?

Roger Federer se alespoň tímto podlým způsobem pokouší zajistit, že ho Djokovič nepřekoná v počtu grandslamových titulů. Nešťastný z vývoje situace ostatně není ani Nadal - že by spiknutí?

Meanwhile Federer and Nadal ? #djokovic pic.twitter.com/XPvJst7Qm8

Djokovič je ale bohatýr ze Srbska a jako takový nejde pro ránu daleko. Není divu, že když se imigrační úředníci pokusili slavného tenistu zadržet, tak se podle představ některých vtipálků letiště v Melbourne změnilo ve scénu jako z akčního filmu. Djokovič předvedl, že raketou se skutečně umí ohánět.

Na letištích se ovšem neodehrávají jen akční scény. Jiným uživatelům Twitteru připomínají Djokovičovy potíže film Terminál, v němž Tom Hanks ztvárnil nebohého imigranta, který vinou byrokratických nedopatření uvízne na dlouhé měsíce na Kennedyho letišti v New Yorku.

Novak Djoković Forced To Live In Melbourne Airport Like Tom Hanks In ‘The Terminal’, After Australia Denies Unvaccinated Tennis Star Entry pic.twitter.com/rYorAEm3aL