Pravda, favorizovanému Srbovi se v utkání příliš nedařilo, když v dramatické úvodní sadě prohrával 5:6. Španěl hrál agresivně, Djokovič naopak dělal nevynucené chyby. Nepříliš příznivý průběh utkání se podepsal i na nervech zkušeného tenisty, což se mu nakonec stalo osudným.

Těsně po proměněném brejkbolu Carreno Busty poslal rozladěný Djokovič tenisový míček za sebe, přičemž trefil do krku jednu z rozhodčích, která šla okamžitě k zemi.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg