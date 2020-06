Sedmnáctinásobný grandslamový vítěz Djokovič dnes v tiskovém prohlášení uvedl, že pozitivní výsledek na koronavirus měla i jeho manželka Jelena. Testy jejich obou dětí byly negativní. "Moc mě mrzí každý jednotlivý případ infekce. Doufám, že nikdo nebude mít kvůli tomu zdravotní potíže a všichni budou v pořádku," uvedl Djokovič, jenž je bez příznaků. "Zůstanu 14 dnů v izolaci a za pět dnů se podrobím dalšímu testu," dodal slavný tenista.

Z plánované čtyřdílné Adria Tour na Balkáně se odehrál jen zahajovací turnaj v Bělehradu a minulý týden akce v chorvatském Zadaru, jež byla předčasně ukončena před finále po oznámeném pozitivním testu Dimitrova. Hráči a organizátoři byli kritizováni za to, že během turnajů a doprovodných akcí v Srbsku a Chorvatsku nedodržovali základní hygienická opatření, jako jsou odstupy či roušky.

"Všechno, co jsme za poslední měsíc udělali, jsme dělali s čistým srdcem a poctivými úmysly. Náš turnaj měl lidi spojit a vyslat signál solidarity a soucitu v našem regionu," uvedl Djokovič na obranu exhibiční série, jejíž výtěžek šel na charitu.

"Organizovali jsme tu akci v době, kdy virus slábl, a věřili jsme, že jsou pro pořádání tour vhodné podmínky. Bohužel je virus stále tady, což je nová realita, s kterou se učíme žít," dodal jeden z nejlepších tenistů historie.

Adria Tour měla tento týden pokračovat v Černé Hoře, ale kvůli uzavřeným hranicím byl turnaj již dříve zrušen. Finále se mělo začátkem července konat v bosenské Banja Luce, ale také se po aktuálních událostech neuskuteční.

Djokovičova série turnajů byla jednou z neoficiálních tenisových akcí, jež se konají v době přerušení profesionální sezony. Ta by se měla rozběhnout za necelé dva měsíce a 31. srpna by mělo v New Yorku začít grandslamové US Open.