Jako správný Čech by měl v sobotním finále Roland Garros fandit české tenistce Karolíně Muchové, bývalý reprezentant a současný trenér klubu ze Slovácka Michal Tabara má ale paradoxně blíž k Polce Ize Šwiatekové, kterou v minulosti trénoval, pomáhal jí v kariéře.

Bývalý tenista Michal Tabara nyní působí v klubu Slovácko jako trenér. | Foto: Deník/Libor Kopl

Už tehdy dobře věděl, že rodačka z Varšavy má obrovský potenciál, před sebou velkou kariéru, zářivou budoucnost. „Predikoval jsem, že jednou bude lepší než Agnieszka Radwaňská, a ona se mi úplně vysmála. Nakonec se moje slova potvrdila,“ těší Tabaru.

Když poprvé Šwiatekovou zaregistroval, bylo jí třináct let. „Když jsem působil jako trenér v Prostějově, jezdili tam na kempy mladí hráči z Polska. Zeptali se mě, zda bych si s ní nešel zahrát a případně ji nezapojil do našeho tréninkového procesu,“ líčí.

Tabara nechal nadanou žákyni z Polska hrát proti nejlepším osmnáctiletým děvčatům z prostějovského ročníku, současná světová jednička je všechny s přehledem porazila. „Už tehdy jsem viděl, že v ní něco bude,“ tvrdí třiačtyřicetiletý kouč.

Postupně se spolupráce prohlubovala, kromě Šwiatekové měl zájem o tréninky s Tabarou také Kacper Żuk. „Jezdili za mnou čím dál častěji, já jsem byl naopak několikrát za nimi ve Varšavě,“ říká. Vítězka tří Grandslamů v minulosti chtěla, aby jí bývalý český profesionální tenista doprovázel i na turnajích, jezdil s ní po světě, Tabara ale nabídku odmítl.

„Moc se mi do toho nechtělo,“ přiznává. „Už jsem byl domluvený tady ve Slovácku, taky jsem byl unavený ze svého cestování, vlastní kariéry,“ vysvětluje.

Číslo na Šwiatekovou už nemá

Asi po roce se se Šwiatekovou rozešel, v kontaktu už nejsou. „Když poprvé vyhrála Paříž nebo se stala světovou jedničkou, tak jsem jí gratuloval, číslo na ní ale nemám. Zkoušel jsem jí kontaktovat, ale marně,“ přiznává s úsměvem.

Sobotní finále Roland Garros si ujít nenechá. Zápas si chce užít, fandit nebude žádné z hráček. „Nechám to na osudu, ať vyhraje ta lepší. Nebudu říkat, že přeji té nebo oné, abych někoho nepobořil. Přeji to oběma,“ tvrdí.

Favoritem je samozřejmě světová jednička a uřadující šampionka, která letos na antuce září a v Paříži neztratila zatím ani set.

„Je to strašný buldok. Její pracovitost je obdivuhodná,“ vyzdvihuje Tabara. „Od začátku věděla, co chce a za tím si šla. Cokoliv si jí řeklo, tak to neudělala na sto, ale na sto padesát procent. Hlad po úspěchu byl obrovský,“ pokračuje.

Šwiateková o víkendu zaútočí na třetí titul z Roland Garros a čtvrtý grandslam celkově. Při cestě do finále ztratila jen 23 her a nadělila čtyři "kanáry“. Ve finále grandslamů má zatím stoprocentní bilanci 3:0. „Má víc zkušeností, za sebou větší turnaje i těžší zápasy. Umí v tom chodit,“ upozorňuje.

Muchová, se kterou se nikdy v kariéře nesetkal, by se měla po turnaji posunout v žebříčku ze 43. místa minimálně na šestnácté, což bude jejím novým maximem. Nejlépe byla dosud devatenáctá. V případě vítězství by uzavírala Top ten. „Pro mě je to milé překvapení. Přeju jí to,“ říká.

Rodák z Napajedel, který s rodinou žije ve Spytihněvi, se na žebříčku ATP nejvýše dostal 23. července 2001, kdy byl sedmačtyřicátý. Na okruhu ATP vyhrál jeden turnaj ve dvouhře a s Radkem Štěpánkem triumfoval i ve čtyřhře.

Nyní trénuje mladé naděje v klubu Tenis Slovácko. Ve Starém Městě na Rybníčku působí šestým rokem, předtím byl v Prostějově.

„Práce mě maximálně naplňuje, baví. Tenisem žiji od dětství. Jsem rád, že mohu pomáhat,“ říká.

Vychovat další Muchovou či Šwiatekovou je ale velmi složité. „Člověk musí na sobě neustále pracovat a mít hlavně štěstí, aby se mu vyhýbaly zranění. Taky tenis jej musí bavit. Nějaké hráče šikovné v klubu máme. Až čas ukáže, kam až to dotáhnou,“ uvedl.

Tabara své dvě děti k tenisu nevede. Šestnáctiletý syn Michal to sice s raketou a míčkem zkoušel, nakonec dal ale přednost kolektivnímu sportu, fotbalu. Hraje za mladší dorost ligového Slovácka. „Nefungovalo to, protože nás pořád srovnával,“ přiznává otec. Osmiletá dcera Valentýna zase dělá gymnastiku.